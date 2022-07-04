ليندسي لوهان تفاجئ متابعيها بزواجها من حبيبها العربي.. وقيمة صادمة لثروتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحب تعيشها الممثلة العالمية ليندسي لوهان، مع زوجها عربي الجنسية بدر شماس، وذلك بعدما نشرت مؤخرا، صورة رومانسية جمعتهما سويا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي عبرت خلالها عن حبها الشديد له في رسالة خاصة وجهتها إليه أمام متابعيها، والتي أعلنت بها زواجهما.

مفاجأة زواج ليندسي لوهان

وخلال الرسالة الرومانسية التي وجهتها ليندسي لوهان لزوجها بدر شماس، فاجأت متابعيها بأنهما قد تزوجا، وذلك دون إعلان النبأ بشكل رسمي من قبل، إذ قالت في منشورها: «أنا أسعد امرأة في العالم، لقد وجدتني وعرفت أنني أريد أن أجد السعادة والنعمة، كل ذلك في نفس الوقت، أنا مذهولة لأنك زوجي، كل امرأة يجب أن تشعر بهذا كل يوم».

وكان أعلن الزوجان اللذان يقال إنهما كانا على علاقة حب منذ نوفمبر 2020، عن خطبتهما بصورة رسمية في نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعدما نشرت «لوهان» مجموعة من الصور التي جمعتها مع «شماس» وهي مرتدية خاتم الخطبة ومعلنة النبأ السار.

تخطيط ليندسي لوهان للزواج

وفي نوفمبر الماضي، كانت كشفت الممثلة العالمية عن تخطيطها وصديقها حينئذ بدر شماس لزواجهما، وذلك خلال استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية، إذ قالت: «لقد بدأت بالفعل التحدث إلى صديق لي عن الفستان الذي أحلم به، لكني أريد أن أفعل الأشياء بشكل صحيح».

ووفق ما كشفت مجلة «فوربس» العالمية مؤخرا، وهو ما يصعب تصديقه، أن ثروة ليندسي لوهان تبلغ مليون و500 ألف دولار فقط لا غير، وهو ما يعد قيمة قليلة بالنسبة لشهرتها العالمية وعملها في مجال التمثيل لأعوام طويلة.

أيضا من الأمور المثيرة للجدل والمحيرة نحو الفنانة العالمية، هي تلك الأنباء التي تم تداولها عبر سنوات ولم تؤكد بعد، حول اعتناقها للدين الإسلامي، وذلك بعدما لمحت ليندسي لوهان للأمر في بعض اللقاءات الخاصة بها.

معلومات عن زوج ليندسي لوهان

- كويتي الأصل من أب يحمل الجنسية، وأم لبنانية.

- بدر شماس من مواليد عام 1986، أي يبلغ من العمر 37 عاما.

- درس الهندسة الميكانيكية في جامعة جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، في الفترة بين عامي 2007-2010.

- حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية.

- يتابعه عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام» ما يقرب من 700 شخص.