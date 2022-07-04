الامارات | حلزونات عملاقة تغزو ولاية فلوريدا الأمريكية

شكرا لقرائتكم خبر عن حلزونات عملاقة تغزو ولاية فلوريدا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واتخذت سلطات فلوريدا عدة قرارات منها منع نقل النباتات أو التربة أو نفايات الحقول أو بقايا البناء خارج أماكن تواجده، ولمدة عامين بعد أن شهدت ولاية فلوريدا غزواً لنوع عملاق من الحلزون يصل حجمه إلى حجم الفأر .

وأكدت السلطات المحلية أن الحيوان استقر في مدينة بورت ريتشي في 23 يونيو الماضي، التي "عزلت زراعيا" في اليوم التالي، وذلك وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتميز هذا الحيوان بوجود أعضاء تناسلية مذكرة ومؤنثة، أي أن الفرد الواحد يمكنه أن يتكاثر بمفرده.

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