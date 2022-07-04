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الامارات | حلزونات عملاقة تغزو ولاية فلوريدا الأمريكية

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متابعات - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حلزونات عملاقة تغزو ولاية فلوريدا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واتخذت سلطات فلوريدا عدة قرارات منها منع نقل النباتات أو التربة أو نفايات الحقول أو بقايا البناء خارج أماكن تواجده، ولمدة عامين بعد أن شهدت  ولاية فلوريدا غزواً لنوع عملاق من الحلزون يصل حجمه إلى حجم الفأر .

وأكدت السلطات المحلية أن الحيوان استقر في مدينة بورت ريتشي في 23 يونيو الماضي، التي "عزلت زراعيا" في اليوم التالي، وذلك وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتميز هذا الحيوان بوجود أعضاء تناسلية مذكرة ومؤنثة، أي أن الفرد الواحد يمكنه أن يتكاثر بمفرده.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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