نصائح للسيدات قبل ليلة العمر.. استخدمي الشوفان واللبن البودرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت ياسمين الهواري، خبيرة العناية بالبشرة والشعر، إن زيت جوز الهند يسبب حساسية للبشرة الدهنية، لذلك يجب استخدام زيت القهوة وزيت جنين القمح إذا كان الجلد به هالات سوداء، مبينة أن شرائح البطاطس وقطنة من اللبن أيضا تساعد في تخفيف الهالات السوداء تحت العين، وتقليل حدة الانتفاخ.

معالجة الهالات السوداء قبل الفرح

وأضافت «الهواري» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن والإعلامية القديرة سناء منصور، أن العروسة يجب أن تعالج الهالات السوداء قبل الفرح بشهر، وتحتاج الاستمرار لشهر على الأقل لترى نتيجة جيدة للغاية، مشيرة إلى أن السيدات في احتياج لوضع ملعقة شوفان ولبن بودرة ويتم خلطهما مع النشا من أجل تفتيح البشرة.

كيفية إزالة المسك ودور الكافيين

وأوضحت خبيرة العناية بالبشرة والشعر، أن أي ماسك يتم وضعه خلال 15 دقيقة ثم يتم نزعه، مبينة أن نزع الماسك يكون بالمياه الفاترة والحركات الدائرة على مكان وضع المسك، مشيرة إلى أن الكافيين يلعب دورا كبيرا في تفتيح البشرة ويمكن أن تضع السيدة باكيت الشاي الذي تشربه على وجهها لكي تشعر بتفتيح البشرة في وقت قليل.