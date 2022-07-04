أيمن القيسوني: زوجتي رفضت مشاهدة أولادي لدوري في يوتيرن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الفنان أيمن القيسوني، سبب عدم رغبة زوجته في مشاهدة أولادهما لدوره في مسلسل يوتيرن، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، مشيرًا إلى أنها لم ترغب أن يرى الأولاد مشاهد العنف له في المسلسل.

مثل أعلى للابن

وأضاف أيمن القيسوني، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية ندى رضا، أنه لا يرغب وزوجته «نسرين» في مشاهدة أولاده لهذا الكم من العنف في المسلسل، خاصة أنه بالنسبة لابنه مثل أعلى حتى وإن كان في إطار التمثيل.

وأشار إلى أنه إذا حدثت مشكلات بين الزوجين يتم حلها بالحوار وليس بالضرب، لافتا إلى أن ابنه يرغب في أن يصبح ممثل.

ضرب ريهام حجاج

وكشف الفنان أيمن القيسوني أنه لم يقم بضرب الفنانة ريهام حجاج في مسلسل يوتيرن، ولكنه دفعها بناء على طلبها حتي يكتمل المشهد.

وتابع: «أنا لما زقيت ريهام حجاج وقعت علي الأرض واتعورت عشان أنا زقيتها أوي عشان توصل لآخر المكان اللي كنا فيه».

وواصل: «جميع من كانوا في الاستديو ذهبوا ناحية ريهام حجاج بسبب أنها فعلا اتعورت، بس هي بنت قوية وقالت هتكمل تصوير بس بعد 10 دقائق».

سبب إلغاء برنامج «الدائرة»

كما كشف أنه عندما جاء إلى مصر قابل طارق الجنايني واتفقا على عمل برنامج سويا بعنوان «الدائرة»، قائلا: «كان برنامج حلو ودمه خفيف والناس حبته، لكن بعد عرض الموسم الأول من برنامج الدائرة كنا سنبدأ في تصوير الجزء الثاني للبرنامج ولكن قامت الثورة».