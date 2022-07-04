الامارات | 7 فئات في مزاد الصقور بـ «أبوظبي للصيد 2022»

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فئات في مزاد الصقور بـ «أبوظبي للصيد 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي صقاري الإمارات الذي ينظم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أنه يستعد لإطلاق نسخة مميزة من مزاد الصقور التنافسي هذا العام، خلال الدورة الـ19 للمعرض، التي تنظم خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى الثاني من أكتوبر المقبلين، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأشار إلى أن المعرض يشكل فرصة مثالية للترويج للصيد المُستدام، من خلال دعوة الآلاف من زوار المعرض من الصقارين الإماراتيين والقادمين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم، لاقتناء نخبة الصقور المُكاثرة في الأسر حول العالم، والتي توفرها أفضل مزارع الصقور الدولية والمحلية المُشاركة في الحدث.

ووجّهت إدارة المعرض الدعوة لكل أصحاب مزارع ومراكز إكثار الصقور في الأسر، والعاملين في تجارتها في مختلف دول العالم، للمُشاركة في مزاد الصقور الذي سينظم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الأمين العام لنادي صقاري الإمارات ماجد علي المنصوري، إنّ «المعرض تحوّل إلى منصّة دولية مثالية، تستعرض أجود أنواع الصقور المكاثرة في الأسر في أبوظبي، من أفضل مزارع إكثار الصقور في العالم. ونجح المعرض على مدى 20 عاماً في تعزيز صناعة مزارع إنتاج الصقور في الأسر، والتي أثبتت مقدرتها العالية على الصيد والتنافس في السباقات الكبرى»، مشيراً إلى أن مزاد الصقور يأتي ضمن ثيمة المعرض «استدامة وتراث.. بروح متجددة»، وتعزيزاً لدور نادي صقاري الإمارات في حماية وتنمية الموروث الأصيل، والصيد المُستدام. ودعم وتشجيع أصحاب مزارع لبيع وشراء وإنتاج أجود الصقور المُكاثرة في الأسر. وتعزيز دور معرض أبوظبي للصيد في صناعة مزارع الصقور في المنطقة والعالم.

ويتضمن مزاد الصقور في دورة (أبوظبي 2022) سبع فئات متنوعة للإنتاجين المحلي والدولي: حر خالص، بيور جير خالص، بيور قرموشة، شاهين، جير شاهين، جير تبع، جير وكري.

ومن أبرز المعايير الخاصة بالصقور، من إنتاج المزارع الدولية: حر خالص: ألا يقل الوزن عن 1200 غرام.، بيور جير خالص: ألا يقل الوزن عن 1500 غ، بيور قرموشة: ألا يقل الوزن عن 1200 غ، الشاهين: ألا يقل الوزن عن 1100 غ، جير شاهين: ألا يقل الوزن عن 1300 غ، جير تبع: ألا يقل الوزن عن 900 غ، جير وكري: ألا يقل الوزن عن 950 غراماً.

أما بالنسبة للمعايير الخاصة بالصقور من إنتاج المزارع المحلية، حر خالص: ألا يقل الوزن عن 950 غ، بيور جير خالص: ألا يقل الوزن عن 1300 غ، بيور قرموشة: ألا يقل الوزن عن 1000 غ، الشاهين: ألا يقل الوزن عن 1000 غ، جير شاهين: ألا يقل الوزن عن 1100 غ، جير تبع: ألا يقل الوزن عن 800 غ، جير وكري: ألا يقل الوزن عن 900 غ.

ومن المُتطلبات العامة للمُشاركة في المزاد من قبل مالكي مزارع الصقور، أن يكون المُشارك مُسجّلاً بشكل رسمي لدى معرض أبوظبي للصيد، وأن يضع صقوره المعتمدة من قبل إدارة المعرض للمزاد في عهدة اللجنة المنظمة قبل ست ساعات من موعد المزاد، وأن تحمل الصقور المشاركة كل الوثائق الرسمية والشهادات الصحية التي توكد سلامتها وخلوها من الأمراض، والتعهّد من قبل المشارك بالالتزام بكل الشروط التنظيمية للمزاد.

ويستهدف مزاد الصقور، منتجي مزارع ومراكز إكثار الصقور في الأسر، في الإمارات ومختلف دول العالم، ومُنظّمي مزادات الصقور، والعاملين في تجارة الصقور، والصقارين في الإمارات ومنطقة الخليج العربي، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المهتمين بقطاع الصقارة، وأفراد المجتمع من الإمارات والمُقيمين والسياح.

دور رائد

يسعى مزاد الصقور في معرض أبوظبي للصيد إلى إبراز الدور العلمي الرائد للإمارات في بحوث إكثار الطيور، والحفاظ على الطيور البرية، وتشجيع إنتاج صقور ذات مواصفات عالية، وبأسعار مناسبة للصقارين، علاوة على إتاحة الفرصة لجميع الجنسيات لاقتناء صقور ذات جودة عالية، وأداء مميز في الصيد والمنافسات، وتشجيع روّاد الأعمال على الاستثمار في مجال إكثار الصقور في الأسر. وتزويد الصقارين بأفضل الصقور المكاثرة، حيث يتزامن موعد المزاد والمعرض مع بدء موسم المقناص من جهة، وانطلاق موسم بطولات الصيد بالصقور من جهة أخرى.

ماجد المنصوري:

«المعرض نجح على مدى 20 عاماً في تعزيز صناعة مزارع إنتاج الصقور في الأسر، والتي أثبتت مقدرتها العالية على الصيد والتنافس في السباقات الكبرى».

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سبتمبر، تنطلق فعاليات الدورة الـ19 للمعرض الدولي للصيد والفروسية.

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