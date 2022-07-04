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الامارات | مع أسوأ موجة جفاف.. مدينتان إيطاليتان تقيّدان استخدام المياه

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روما - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قيّدت مدينتا فيرونا وبيزا الإيطاليتان استخدام المياه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ موجة جفاف منذ عقود، في قرارات تسبق إجراءات اتحادية قد يتم اتخاذها اليوم. وأعلنت السلطات المحلية في فيرونا أنه يمكن استخدام مياه الصنبور «للأغراض المنزلية والنظافة الشخصية». ولن يسمح للسكان في الفترة من السادسة صباحاً حتى التاسعة مساءً باستخدام المياه لري الحدائق وأماكن ممارسة وغسل السيارات أو ملء حمامات السباحة. وفي غير هذه الأوقات، مطلوب من السكان الامتناع طواعية عن استخدام المياه لهذه الأغراض.

وسيستمر العمل بهذه الإجراءات حتى 31 أغسطس المقبل، وستفرض غرامة 500 يورو على من ينتهك هذه الإجراءات.

وفي مدينة بيزا، سيبدأ تطبيق إجراءات مماثلة في 11 الجاري.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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