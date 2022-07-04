الامارات | مع أسوأ موجة جفاف.. مدينتان إيطاليتان تقيّدان استخدام المياه

شكرا لقرائتكم خبر عن مع أسوأ موجة جفاف.. مدينتان إيطاليتان تقيّدان استخدام المياه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قيّدت مدينتا فيرونا وبيزا الإيطاليتان استخدام المياه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ موجة جفاف منذ عقود، في قرارات تسبق إجراءات اتحادية قد يتم اتخاذها اليوم. وأعلنت السلطات المحلية في فيرونا أنه يمكن استخدام مياه الصنبور «للأغراض المنزلية والنظافة الشخصية». ولن يسمح للسكان في الفترة من السادسة صباحاً حتى التاسعة مساءً باستخدام المياه لري الحدائق وأماكن ممارسة الرياضة وغسل السيارات أو ملء حمامات السباحة. وفي غير هذه الأوقات، مطلوب من السكان الامتناع طواعية عن استخدام المياه لهذه الأغراض.

وسيستمر العمل بهذه الإجراءات حتى 31 أغسطس المقبل، وستفرض غرامة 500 يورو على من ينتهك هذه الإجراءات.

وفي مدينة بيزا، سيبدأ تطبيق إجراءات مماثلة في 11 الجاري.

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