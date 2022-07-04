الامارات | والد بريتني سبيرز: لم أتجسّس على ابنتي

شكرا لقرائتكم خبر عن والد بريتني سبيرز: لم أتجسّس على ابنتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال والد المغنية الأميركية بريتني سبيرز إن المزاعم التي أشارت إلى أنه تجسس على نجلته باستخدام أجهزة تسجيل مخفية في غرفة نومها خلال وصايته عليها «خاطئة».

واستمر جايمي سبيرز ينفي، في بيان مكتوب، أنه أجرى أو سمح بتسجيل غير مشروع لابنته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

واتهم جايمي سبيرز من قبل بالتورط في «انتهاكات صارخة» لخصوصية نجمة البوب وحرياتها المدنية من قبل عميلة سابقة بمكتب التحقيقات الاتحادي هي شيرين عبادي.

وأشارت مزاعم إلى أن جهازاً تم تثبيته خلف قطعة أثاث في غرفة بريتني حتى لا يمكنها رؤيته وزوّد ببطارية إضافية ليسمح بالتسجيل لفترات أطول. وأضاف محاموه في وثيقة أن هذه المزاعم «بذيئة وخاطئة».

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