لبنى عسل تنهار على الهواء خلال الحديث عن الأب.. «أي ضهر هتتسند عليه عمره ما هيكون زيه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انهارت الإعلامية لبنى عسل، على الهواء خلال حديث الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم النفسية، عن الوالدين خاصة الأب.

وقال هارون، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، إن كبار السن ممن يصلون إلى سن التقاعد يتعرض أغلبهم لمشكلات نفسية وجسدية، «مفردة التقاعد لوحدها بتتحول إما لصدمة أو لخطة».

هارون: أي ظهر حد يتسند عليه عمره ما هيكون زي ظهر الأب

واستطرد «هارون»: «أهالينا مش محتاجين الدعم النفسي مننا لأن لآخر يوم في عمرهم إحنا بناخد الدعم منهم، ومهما الإنسان بلغ من برامج الدعم النفسي لما بيترمي في حضن أمه وتطبطب عليه بينسى كل ضغط مر به، وأي ظهر حد يتسند عليه عمره ما هيكون زي ظهر الأب اللي هو العمود».

وأوضح أن هناك عددا من كبار السن ممن يصلون إلى سن الـ60 يحددون أهدافهم قبل وصولهم سن المعاش، وفي المقابل هناك فئة أخرى تنكر بشكل لا شعوري وصولها لهذا السن حتى تتفاجأ به.

واستطرد: «هنا بيحصل مشكلتين؛ الأولى على المستوى الجسدي ولها علاقة بالمناعة، ومشاكل على المستوى النفسي ولها علاقة أيضا بالمناعة، وبيحصل للشخص مشكلتين على مستوى نفسي خطيرتين؛ الأولى الصلابة العقلية، وبيكون بيعاني من حالة من الجمود، وعقله مش بيقدر يشوف أو يعيش غير اللي كان عايشه من قبل».

هبوط المناعة النفسية

وأوضح أن هناك بعضا من هؤلاء يعاني من هبوط المناعة النفسية، كما يشعر بالقلق والتوتر والضغط طيلة الوقت، ويكون عنيفا أو حادا أو عصبيا أو مترددا أو متجنبا، وقد تصل إلى حد الإصابة بالاكتئاب أو جملة من أعراضه.

وتابع: «في الغالب بيكون الشخص مستني حاجة تحصل علشان يتبسط، أو موقف يخلص علشان يستمتع، وأي تصرف الشخص بيقوم به بيكون سببه إما المعتقدات الذهنية أو المشاعر والسلوك».