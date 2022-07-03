الذهب شعار بناتنا.. «بسنت ونعمة وسارة» يكتبن التاريخ بدورة ألعاب البحر المتوسط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رافعات اسم وطنهم في السماء باعتلائهم منصات التتويج في يوم واحد، «بسنت حمزة، سارة سمير ونعمة سيد» كل منهن فازت بذهبية في لعبتها الرياضية، وأصبحت قدوة ونموذج لجميع بنات مصر.

ذهبيتان لـ بسنت حميدة

استمرت بسنت حميدة، في رفع اسم مصر بمنافسات العدو، إذ حققت اليوم الميدالية الذهبية الثانية لها في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في وهران الجزائرية، بعد تصدرها سباق الـ200 متر عدو في زمن قدره 22.47 ثانية.

وحققت بسنت حميدة، رقمًا قياسيا جديدًا في دورة ألعاب البحر المتوسط بحصولها على الميدالية الذهبية الثانية، إذ حصدت أولا الذهبية على منافسات الـ100 متر عدو في زمن قدره 11.10 ثانية، قبل ذهبية الـ200 متر اليوم.

ميداليتان ذهب لـ نعمة سعيد

واستطاعت الرباعة نعمة سعيد، أن تحقق ميداليتين ذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط، آخرها ضمن منافسات الكلين بمنافسات رفع الأثقال وزن 71 كجم بعد أن رفعت 125 كجم بالبطولة المقامة في الجزائر، وقبلها ذهبية الخطف في نفس الوزن ورفعت فيها 101 كجم.

سارة سمير تعود بالذهب

أما البطلة سارة سمير، لاعبة منتخب رفع الأثقال، حصدت ذهبية الخطف في بطولة منافسات أمريكانا فريندشيب، المقامة حاليا، وذلك بعد رفع قرار إيقافها في وقت سابق نتيجة لإيقاف اتحاد رفع الأثقال المصري بسبب بعض مشكلات نتائج الكشف عن المنشطات، ما حرمها من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.