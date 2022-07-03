رائدة تطوعية: الفن له دور كبير في دعم الأعمال الخيرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة عواطف سراج الدين، رائدة العمل الاجتماعي والتطوعي، إنها أسست جمعية لدعم المرأة المعيلة، مبينة أن الجمعية كانت عبارة عن منتدى ثقافي لخدمة قضايا المرأة، لافتة إلى أنها درست الليسانس والماجستير والدكتوراة خلال زواجها لأنها تحب التعليم، وتعشق العمل في القطاع المدني لأنه يساعد الدول في الأمور التي لا يجب أن تقوم بها الدولة.

وأضافت «سراج الدين» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الأحد، على فضائية «DMC»، وتقدمه رضوى حسن وسناء منصور، أنها تتذكر دور اللواء مصطفى عبدالقادر، وزير التنمية الإدارية السابق الذي ساعد الجمعيات في الوصول لأماكن مختلفة بالقاهرة والمحافظات.

تبرع الفنانين لصالح الأعمال الخيرية

وأوضحت رائدة العمل الاجتماعي والتطوعي، أن الفن له دور كبير في دعم الأعمال الخيرية فقد تبرعت الفنانة ماجدة الرومي وأصالة وهاني شاكر وعاصي الحلاني بدخل الحفلات لصالح الأعمال الخيرية، مبينة أنها توجه الشكر للراحلة جيهان السادات التي قدمت الكثير للأعمال المدنية.

دور مجتمعي مهم

وأشارت رائدة العمل الاجتماعي والتطوعي إلى أن الجميعات كانت تستضيف البابا شنودة ورواد الفن الذين تركوا بصمة في المجتمع من أجل إجراء حوارات مجتمعية لإفادة المجتمع بشكل عام، مبينة أن الجمعيات كانت حريصة على رعاية الأطفال المولودة بأمراض، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة.