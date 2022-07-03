الامارات | «القوة الناعمة» للإمارات.. حراك مبهر في الشرق والغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن «القوة الناعمة» للإمارات.. حراك مبهر في الشرق والغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوماً بعد آخر؛ تثبت ثقافة وفنون دولة الإمارات قدرتها باعتبارها «قوة ناعمة» تحمل رسائل تعارف ومحبة وسلام من الإمارات للعالم أجمع، وشهد الشهر الماضي حراكاً نشطاً عكس بوضوح مدى حيوية وتأثير القوة الناعمة للإمارات من خلال مشاركات عدة في مهرجانات وفعاليات في أنحاء العالم.

ومن المشاركات المهمة التي تجسد مفهوم القوة الناعمة، مشاركة الدولة في مهرجان سميثسونيان للفنون الشعبية، الذي يعقد سنوياً في العاصمة الأميركية واشنطن، إذ يحتفي هذا العام بدولة الإمارات من خلال العديد من الفعاليات التي انطلقت في الفترة من 23 حتى 27 يونيو الماضي، ومن 30 يونيو الماضي حتى اليوم، بتنظيم من وزارتي الثقافة والشباب، والخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب سفارة الدولة في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك بهدف إبراز تاريخ وتراث الإمارات وما حققته من المنجزات الثقافية والفنية والإبداعية، وتسليط الضوء على دورها ومكانتها في احتضان العديد من الفعاليات الثقافية المرموقة التي تجمع العالم ومثقفيه على أرضها.

في قلب أميركا

تقدم الإمارات خلال مهرجان سميثسونيان الذي يرفع شعار «الإمارات العربية المتحدة.. مشهدٌ نابضٌ بالحياة وذكريات خالدة»، ويُعقد في «مركز التسوّق الوطني» برنامجاً ثقافياً وفنياً متنوعا بمشاركة أكثر من 80 حرفياً ومبدعاً وموسيقياً من الإمارات، للتعريف بإرث كبير وعريق من الفنون والثقافة، كما يتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات مثل ورش عمل ابتكار العطور والبخور، وإبداعات الصقارين، واستعراض باقة من الفنون الشعبية التراثية مثل «النهمة» وهي أغنيات صائدي اللؤلؤ الشهيرة، إضافة إلى التعريف بالمأكولات التقليدية للدولة، والموسيقى الفلكلورية، كما خصص المهرجان سوقاً لعرض المنتجات الحرفية من دولة الإمارات وغيرها من الأحداث.

من أبوظبي لباريس

وإلى فرنسا؛ اتجهت الحرف التراثية الإماراتية ضمن مشاركة «بيت الحرفيين» التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في فعاليات الدورة الخامسة من معرض «البينالي الدولي للمهن الفنية والحرفية»، في باريس، والذي نظم في قاعة عرض «جراند باليه إيفيمير» في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من التاسع إلى 12 يونيو الماضي. واحتفى المعرض، الذي يعد منصة أنشأتها «ورش العمل الفنية الفرنسية» بالإبداع الثقافي الفرنسي والعالمي من خلال الجمع بين المهنيين الحرفيين والمبدعين جنباً إلى جنب مع الأعمال الفنية غير المسبوقة من أنحاء العالم.

وحرص «بيت الحرفيين»، الذي يهدف إلى إبراز جهود دولة الإمارات لصون الموروث الثقافي التقليدي والحفاظ عليه على مر الأجيال وزيادة الوعي بالممارسات والأساليب التقليدية والإبداعية للحرف اليدوية والفنون الإماراتية، على اختيار مجموعة من المبدعين والمصممين المخضرمين والصاعدين لتمثيل الحرف الفنية والإبداعات الثقافية في الإمارات.

في ضيافة ميلان

كذلك شارك مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء في أسبوع ميلان للتصميم 2022، الحدث العالمي الأهم على أجندة عالم الفنون والتصميم، في الفترة من الثامن إلى 12 يونيو الماضي، وعرض أعمالاً حرفية فنية معاصرة ومستمدة من التراث الإماراتي القديم بين أرقى العلامات التجارية في عالم الموضة والأزياء المستوحاة من الثقافات الأصيلة للشعوب. وجاءت مشاركة «إرثي» في «أسبوع ميلان للتصميم»، وهو الجهة الرسمية العربية الوحيدة في الحدث، بمجموعات وتصاميم جديدة ومبتكرة في موقعين وهما دار كامبي للمزادات وقصر ليتا الإيطالي، تتويجاً لجهود المجلس التي تتمثل بالشراكة والتعاون مع أرفع دور التصميم العالمية والتي يعمل معها من أجل تطوير مهارات وقدرات الحرفيات العاملات تحت مظلته ليقدمن إلى سوق الموضة منتجات تضاهي العلامات العالمية في جودتها وجماليتها المستوحاة من الحياة الإماراتية. وأطلق المجلس مجموعاته الخمس الجديدة والمبتكرة التي تحتفي بروح الإبداع الممزوج بعراقة الحرف التراثية الأصيلة وتسلّط الضوء على قدرات الحرفيات التابعات للمجلس.

ضيف شرف

في مشهد جديد يبرز مكانة القوة الناعمة لدولة الإمارات، أعلنت كوريا الجنوبية، أخيراً، اختيار الشارقة ضيف شرف معرض سيؤول الدولي للكتاب 2023، لتنضم بذلك إلى قائمة المراكز الثقافية العالمية التي تحتفي بالمشروع الثقافي الذي أطلقه ويقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ويعد معرض سيؤول من أشهر معارض الكتب في آسيا والعالم، والذي بدأ محلياً منذ عام 1954، ثم تطور إلى معرض دولي عام 1995، ويمثل حلقة وصل بين الناشرين والموزعين وخبراء صناعة النشر على مستوى القارة، وتتخذ منه كوريا الجنوبية منصة للتعريف بإسهاماتها في تطوير صناعة النشر اعتماداً على بنيتها التحتية المتطورة في مجال التقدم التقني والعلمي، إضافة إلى التعريف بأوجه الثقافة الكورية التي تتميز بالانفتاح والتواصل مع مختلف الثقافات.

مهرجان سميثسونيان في قلب العاصمة الأميركية احتفى بدولة الإمارات ورفع شعار «الإمارات العربية المتحدة.. مشهدٌ نابضٌ بالحياة وذكريات خالدة».

بيت الحرفيين شارك في «البينالي الدولي للمهن الفنية والحرفية» في باريس، بمجموعة من المبدعين والمصممين المخضرمين والصاعدين لتمثيل الحرف الفنية في الإمارات.

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