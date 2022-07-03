استشاري أورام: حريصون على جعل السيدات يشخصن أمراض الثدي للنساء

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور بولس إسحاق، مدير مركز الأورام بمعهد ناصر، إن مصر بها حاليا 104 ملايين شخص نصفهم من السيدات والمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تستهدف المرأة البالغة فقط، ويتم الكشف عليهن في الوحدات الصحية مع فتح ملف لهن ضمن المبادرة الرئاسية.

سيدات للكشف على النساء

وأضاف «إسحاق» خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على فضائية «cbc» مع الإعلامية هبة الأباصيري، أن المبادرة تعمدت وجود سيدات في هيئة التمريض تكشف على السيدات لرفع الحرج الثقافي ولكن إذا كانت المرأة مصابة وتحتاج الكشف عليها عن طريق رجل فلا حرج في ذلك وسط زيادة الوعي والثقافة لدى الشعب المصري، مبينا أن المباردة الرئاسية لعلاج السيدات انطلقت منذ سنتين واستهدفت علاج الصحة الإنجابية وسرطان الثدي، مبينا أن الأورام تؤثر على الصحة الإنجابية للأطفال لذا يجب علاج أي ورم يحدث في أسرع وقت.

علاج السمنة ضروري

وأوضح مدير مركز الأورام بمعهد ناصر، أن كثير من السيدات يرشحن أخريات لكي يكشفن باستمرار على ثديهن، مبينا أن إحدى السيدات جاءت للكشف بعد إصابة والدتها، وتم تشخيص الحالة مبكرا، ما ساعد في علاجها بأسرع وقت، مشيرا إلى أن السمنة تعد من عوامل الخطورة لأورام الثدي وغيرها من الأورام، مبينا أن مصر حاليا تقدم خدمة تشخيص وعلاج راقي وكسر للبيروقراطية ثم يتم الموافقة للعلاج على نفقة الدولة خلال 7 أيام.