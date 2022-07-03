قبل عيد الأضحى.. تحذير عاجل من فرد الشعر ورسم الحناء: «احمي نفسك من السرطان»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبدأ العديد من السيدات في تأهيل أنفسهن لأيام العيد، ليس فقط بوضع خطط السفر والتنزهات وغيرها، ولكن كل ما يتعلق بالعناية بالبشرة والشعر والمظهر الجمالي.

وتلجأ العديد من السيدات لفرد شعرهن من خلال استخدام بعض الكريمات والمواد التي تعمل على فرد خصلات الشعر، وترطيبه، إلا أن الأمر قد يُقابل بنتائج عكسية تمامًا، قد تصل للأمراض الجلدية والسرطانية، لسوء استخدام مواد الشعر الضارة وغير المعروف مصدرها.

تحذير عاجل للسيدات قبل عيد الأضحى المبارك

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية السيدات من استخدام بعض مستحضرات فرد الشعر، أو بعض الأمور مثل بوتوكس الشعر، فضلًا عن رسم الحناء على الجلد، وذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

هاني الناظر يحذر من مستحضرات فرد الشعر والحناء

وكتب الدكتور هاني الناظر: «باق على إجازة العيد أيام قليلة، وبهذه المناسبة أحذر السيدات والبنات والأمهات من الوقوع في خطأين؛ الأول فرد الشعر بأي نوع من أنواع كريمات الفرد تحت أي مسمى مثل الكيراتين أو البروتين أو الكولاچين أو البوتوكس أو الفيللر».

وتابع: «كلها مسميات مختلفة لنفس الكريمات الخطيرة على الصحة العامة والمدمرة للشعر، كما أنها تسبب تقصفه وسقوطه بشدة وتحدث حساسية في فروة الرأس لأنها تحتوي على الفورمالين المصنف علميًا كمادة مسببة للسرطان، فإذا لم تحتوي تلك الكريمات على الفورمالين فإن الشعر لن يبقى مفرودا».

وانتقل استشاري الجلدية للخطأ الثاني، وهو رسم الحناء على الجلد لآثارها الخطيرة من التهابات وحروق وغيرها خاصة أنها تترك علامات دائمة على الجلد.