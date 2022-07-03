غادة العبسي: زوجي رفع قضية تعويض مادي عن ابنتنا المتوفاة.. و«مش هسيب حقها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة غريبة، وقف أمامها كل من قرأ عنها، بعدما قالت الروائية غادة العبسي إن زوجها رفع دعوى قضائية بفسخ عقد الزواج، متهما إياها بالغش والتدليس لإنجابها أطفالا «مشوهين» وغير أصحاء، على حد قولها، بسبب إنجابها ابنتها سدرة التي كانت من أصحاب متلازمة داون.

غادة العبسي: سدرة ابنتي الأولى.. ويهمني حقها

وادعت الروائية غادة العبسي، في تصريح لـ«هن»، أن زوجها استند في دعواه القضائية إلى فواتير المستشفى التي كانت محتجزة بها ابنتهما سدرة، التي توفيت بعد 24 يوما فقط من ولادتها، زاعمة أنه يدعي حدوث ضرر مادي عليه، وأنها كانت تعلم بأنها ستلد طفلا مشوها.

وكشفت العبسي أن زوجها لديه ولدين من زيجة سابقة، بينما ابنتها سدرة هي الأولى لها، رافضة الإفصاح عن علاقتهما الشخصية ولماذا وصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن؟ لتؤكد أنها لا تبحث سوى عن حق ابنتها المتوفية والدفاع عنها بأنها ليست مشوهة.

العبسي: رواية سدرة هي عرفان لابنتي

رواية سدرة طرحتها غادة العبسي في عام 2021، بعد عامين من وفاة ابنتها، وتعتبر الرواية تأريخًا لعلاقتها بابنتها «روايتي بتتكلم عن علاقتي بـ سدرة وعلاقتي بالعالم بعد ما طرأت على حياتي وزينتها، الرواية عبارة عن جانب إنساني عميق جدًا، وراضية عن تجربتي، هي عرفان لبنتي»، متعجبة من دعوى أخرى أشارت إلى أنّ زوجها طالب فيها بمنع الرواية والحصول على تعويض مالي لاستخدامها اسم وذكر ابنتهما، وأنّ تلك الدعوى من شهر واحد، أي بعد عام من طرح الرواية.