الامارات | شاهد.. طفل على ظهر طير فوق الرياض.. صورة شغلت مواقع التواصل بالسعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طفل على ظهر طير فوق الرياض.. صورة شغلت مواقع التواصل بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شغلت صورة التقطتها عدسة المصور عبدالكريم الماجد لحظة الغروب فوق العاصمة السعودية الرياض، العديد من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أظهرت تلك «اللقطة الساحرة» غيمة تشكلت على هيئة طفل بدت وكأنه يجلس على ظهر طير كبير، ليحلقا معاً في السماء.

وقال المصور عبدالكريم الماجد، أنه التقط عدداً من الصور ومقاطع الفيديو عندما كان بسيارته على طريق القصيم، ذاهباً لقضاء الإجازة في محافظة ثادق، بحسب «العربية.نت».

وعن مشهد الغيمة الذي يظهر الطفل وهو يمتطي الطير وينظر بعينه أسفل المدينة بينما يفرض الطير أجنحته العملاقة تماما، أوضح المصور أنه كان ينوي أن يحتفظ بالصورة كذكرى إلا أن أصدقاءه اقترحوا عليه نشرها لجمالها، مبينا أنه لم يتوقع تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الصورة.

وعلى جانب آخر، أكد بعض المغردين أن سبب هذه "الغيمة" هو ظاهرة نفسية تسمى "باريدوليا"، مؤكدين أنها حالة تجعل العقل يستجيب لربط ما يشاهده من أشكال عشوائية بصورة حقيقية.

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