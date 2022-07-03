طريقة عمل لحمة الراس.. «ألذ وجبة شعبية هتدوقيها وبتكلفة بسيطة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر لحمة الراس من الوجبات الشعبية الأكثر شهرة في مصر، وتقوم الأمهات بطهيها في العزومات وتحرص على شرائها لأنها تكون أقل سعرا من اللحمة العادية، ولها فوائد كثيرة؛ منها أنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية والمواد المغذية، كما أنها مفيدة للجهاز العصبي عند تناولها، بالإضافة إلى أنها تحتوي على المواد المضادة للأكسدة التي تساعد في حماية الدماغ البشري والحبل الشوكي من التلف.

وفي التقرير التالي، يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل لحمة الراس بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

المكونات

كيلو لحمة الراس

2 بصلة متوسطة الحجم

ملعقة فلفل أسمر

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة

نصف ملعقة حبهان

ورق لورا

طريقة تحضير لحمة الراس

طريقة عمل لحمة الراس أولا اغسلي اللحمة جيدا من الحنفية، وضعا حلة بها مياه على النار، وبعد الغليان ضيفي اللحمة لمدة دقيقتين.

تلك الخطوة في البداية تسهل من إزالة الشعر في اللحمة بعد وضعها في الماء المغلي لمدة دقيقتين وبعدها يمكن بكل سهولة إزالته بفرك اللحمة تحت الماء، وتجدي الشعر يتساقط بسهولة، ثم تخرج اللحمة بعد تنضيفها جيدا وقطعيها إلى قطع متوسطة الحجم.

في حلة جديدة على نار متوسطة قومي بوضع البصل بعد تقطيعه واتركيه يأخذ لون ثم ضعي قطع لحم الراس التي قمتي بتنضيفها وبعد ذلك توضع البهارات الموجودة: رشة أو ملعقة فلفل أسمر وملعقة صغيرة من بهارات اللحمة ونصف ملعقة حبهان ثم ورق لورا وقومي بالتقليب الجيد لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

ضعي بعد ذلك ماء مغليا، ويمكنك إضافة نصف ملعقة سكر لتسريع تسوية اللحمة حسب الرغبة ونقوم بتغطية الحلة إلى أن تستوى لحمة الراس.

نصائح لطريقة عمل لحمة الراس

بعد معرفة طريقة عمل لحمة الراس، إليك بعض النصائح لنجاحها: أولا الاختيار السليم والتأكد من أنها لحمة رأس وصلاحيتها عامل مهم.

التنظيف الجيد لقطع اللحم قبل البدء في التحضير.

التحضير على نار متوسطة وليست شديدة ولا تنسي أن الماء المضاف لا بد أن يكون مغليا.