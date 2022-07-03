الامارات | شاهد.. مقتل سائحتين هاجمتهما سمكة قرش بشواطئ الغردقة

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقتل سائحتين هاجمتهما سمكة قرش بشواطئ الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت محافظة البحر الأحمر المصرية إغلاق الشواطئ وتعليق السباحة من منطقة سهل حشيش وحتى منطقة مكادي، بعدما لقيت سائحتان حتفهما إثر قيام سمكة قرش بمهاجمتهما جنوب الغردقة.

وقال مصدران أمنيان لرويترز في وقت متأخر السبت إن الحادث وقع صباح الجمعة وإن قرار إغلاق الشواطئ صدر في مساء نفس اليوم.

وأعلنت وزارة البيئة المصرية في بيان الأحد أن امرأتين قُتلتا جنوب مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، إثر تعرضهما لهجوم سمكة قرش أثناء ممارستهما السباحة.

وأفاد بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك بـ"تعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالمنطقة المواجهة لمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة".

وأضاف البيان أن فريق العمل المختص بالوقوف على أسباب الحادث "يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التي نتجت عن سمكة القرش المتسببة في الحادث تجاه الفقيدتين".

ولم يوضح البيان جنسيتي الضحيتين، إلا أن قرار محافظ البحر الأحمر بإغلاق بعض شواطئ المنطقة التي وقع بها الحادث وعدم ممارسة أي أنشطة بحرية بها لمدة ثلاثة أيام، أشار إلى "رصد ظهور سمكة قرش من النوع ماكو في محيط منطقة سهل حشيش .. وإصابة سائحة نمساوية ببتر في الذراع الأيسر بادعاء الإصابة من سمكة القرش".

وأكدت وزارة خارجية النمسا في بيان الأحد لوكالة فرانس برس مصرع أحد مواطنيها في مصر، بدون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أوضحت وكالة أنباء النمسا أن المرأة النمسوية المتوفية من ولاية تيرول الغربية وتبلغ 68 عاما وكانت تقضي إجازة في مصر منذ أوائل يونيو.

ومنذ الجمعة، يتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في مصر بشكل واسع، مقطع فيديو قصيرا باعتباره شريط الحادث يظهر فيه شخص في المياه يستغيث محاطا ببقعة من الدماء. لكن لم يتم التحقق بشكل مستقل من حقيقة الفيديو، الذي لم يظهر هجوم القرش.

وتعيش أسماك القرش في البحر الأحمر، لكنها قليلا ما تهاجم السائحين إلا في حال تجاوز الحدود المسموح بها.

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