مايوهات محجبات 2022 تبدأ من 3500 جنيه وطرحته بـ300.. إيه الحكاية؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

اختيار مايوه للمحجبات، أمر يضع الكثير من الفتيات في حيرة كبيرة، ما بين انتقاء مايوه ساتر غير مكشوف يناسب قوامهن، والمظهر الجمالي، مع الألوان الصيفية المُبهجة للابتعاد قليلًا عن اللون الأسود المعتاد للمحجبات، اللاتي يدخلن عليه «الكاش» الملون في محاولات للتحايل على اللون.

وعلى الرغم من تفاقم المشكلات بين العام والآخر بشأن السماح للمحجبات بالسباحة من العدم، يبقى البحث عن مايوه محجبات «بوركيني» بخامات مريحة تساعد على السباحة وغير مكشوف وبألوان صيفية أكثر ما يشغل بال السيدات.

إطلالة مميزة بألوان جذابة

وخلال الساعات القليلة الماضية، تصدرت البلوجر هادية غالب محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت بعض الفتيات نشر صورهن بملابس البحر «بوركيني» الذي يحمل توقيع علامتها، وظهرن خلالها بإطلالة مميزة ومختلفة وبألوان جذابة حازت إعجاب الكثيرات إلا أن الأسعار تسببت في صدمة للعديد منهن.

4 قطع وقطعتين.. والألوان صيفية

وجاء المايوه بدرجات اللون الأزرق، التي تتشابه مع أمواج البحر وتدرجات السماء بين الأبيض والأزرق والبيبي بلو، يتطابق تمامًا مع المياه الزرقاء المثالية لالتقاط صورة مثالية في لحظات الصيف، فضلًا عن صناعته من مادة ناعمة للجلد جدًا، وهي «إسباندكس، وبوليستر».

ويتكون المايوه من توب السباحة ليناسب الجزء العلوي من الجسم تمامًا، مع وشاح شبكي يتناسب مع ألوان ملابس السباحة يُصمم بالشكل الذي تريديه، مع «سكيرت» قصيرة، و«ليجنز» للجزء السفلي.

وجاء سعر المايوه بالجنيه المصري 3,574، كما تتنوع ألوانه بين أزرق وأخضر نايلون.

كما طرحت مايوه للمحجبات «بوركيني» من نفس الخامة والتصميم «قطعتين فقط»، وصل سعره إلى 2,807 جنيه مصري.

الحجاب بـ 300 جنيه

ولم تهمل صناعة التربون أو الحجاب المُعد خصيصًا للمايوه، حيث صنعته من الخامات الخفيفة والناعمة، بسعر 300 جنيه مصري.