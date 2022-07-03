احذري هذه الأطعمة للأطفال إذا عانوا من الحساسية.. هتعملهم فقدان وعي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني العديد من الأطفال الرضع من حساسية الطعام، التي تسبب لهم معاناةً كبيرةً مع تناول بعض الأطعمة، التي على الرغم من فوائدها الصحية والغذائية، تترك لهم آثارًا جانبية ومرضية خطيرة، قد تتفاقم مع الوقت.

إدخال الأطعمة الصلبة للأطفال هو أمر مثير بالنسبة للأهالي، لبدء تذوق الطفل أطعمة غير اللينة التي اعتادها، وتعد حساسية الأطفال أمرًا خطيرًا إذا لم يتم الكشف عنه من البداية، من قِبل الأمهات، لذلك إذا أرادت الأم معرفة إذا كان طفلها يعاني من حساسية من أي نوع الطعام أم لا، عليها أولًا ألا تدخل أكثر من صنف في اليوم الواحد، بل عليها إدخال الأطعمة بالتدريج حتى تتمكن من مراقبة مؤشراته وما ترتب على تناوله لذلك الصنف.

وفي هذا الصدد، رصد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«هُن» العديد من الأنواع الخطيرة المُسببة للحساسية للطفل، مؤكدًا أنّ الأمر يتوقف على اختبار هذه الأطعمة لمعرفة مدى تحسس الطفل منها.

ما الأطعمة المسببة للحساسية عند الأطفال؟

هناك أكثر من 160 نوعًا من الأطعمة المسببة للحساسية عند الأطفال، ولكن 8 أنواع منها هي التي تسبب الحساسية في 90% من الحالات، وهي:

- الحليب.

- البيض.

- الفستق.

- المكسرات «الجوز، اللوز،...».

- السمك.

- الرخويات.

- فول الصويا.

- القمح.

أعراض تؤكد معاناة طفلك من حساسية تلك الأطعمة

وسرد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عدة أعراض تؤكد معاناة طفلك من حساسية تلك الأطعمة، والتي تظهر بعد وقتٍ قصيرٍ جدا من تناول الطعام المسبب للحساسية، في فترة زمنية تمتد من بضع دقائق إلى ساعتين، وهي:

- طفح جلدي تحسسي يتجلى في ظهور بقع حمراء على الجلد.

- الإحمرار والطفح الجلدي.

- تورم في الوجه، اللسان أو الشفتين.

- التقيؤ أو الإسهال.

السعال أو الصفير.

صعوبة في التنفس.

فقدان الوعي.

متى يفضل تلقي العلاج في حالات الطوارئ؟

وحول خطوة الذهاب للطبيب بشكل فوري، أكد الدكتور أمجد الحداد، أنّ الأمر يتوقف على ظهور بعض الأعراض وهي:

- صعوبة في التنفس.

- تورم في الوجه.

- المعاناة من القيء.

- الإسهال الشديد بعد تناول الطعام.