القاهرة - سمر حسين - ماما

نتيجة الدبلومات الفنية زراعي 2022، واحدة من الأمور الأكثر بحثًا حاليًا، بين طلاب التعليم الفني، في انتظار نتائج الامتحانات التي تُكلل عملهم خلال عامهم الدراسي.

لو ابنك في دبلوم زراعة.. نتيجة الدبلومات الفنية زراعي 2022

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن نتيجة الدبلومات الفنية «الصناعي والزراعي والصناعي والفندقي والتجاري» برقم الجلوس 2022، ستكون متاحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بعد قليل، إذ اعتمدها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدما انتهت الوزارة من أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب بدقة.

نتيجة الدبلومات الفنية زراعي 2022

وبالتزامن مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنّ امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأخير سارت بشكل جيد دون مشكلات، بداية من وصول أوراق الأسئلة إلى لجان الامتحانات بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، ووجود الملاحظين باللجان.

لو ابنك فى دبلوم زراعة.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية زراعي 2022

ويمكنك الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022، من خلال الرابط الآتي.

لو ابنك فى دبلوم زراعة.. طرق الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية زراعي 2022

- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

-الدخول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية.

- اختيار نوعية التعليم سواء صناعي أو تجاري أو فندقي أو زراعي.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

- تظهر النتيجة بجميع الدرجات التي حصل عليها الطالب.