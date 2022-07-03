لو ابنك في دبلوم تجارة.. نتيجة الدبلومات الفنية تجاري 2022

القاهرة - سمر حسين - ماما

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ ساعات قليلة، ظهور نتيجة الدبلومات الفنية تجاري 2022، إذ اعتمد الوزير طارق شوقي نتيجة الدبلومات بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، وجميع أقسامها المختلفة «تجاري، زراعي، صناعي، فندقي».

نتيجة الدبلومات الفنية تجاري 2022 بالاسم ورقم الجلوس

كما أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، نسبة النجاح لهذا العام في الدبلومات الفنية، فقد بلغت نسبة النجاح في نظام الثلاث سنوات إلى 68%، بينما نظام الخمس سنوات بلغت نسبة النجاح أكثر من 85%، وفي المدارس التطبيقية التكنولوجية تجاوزت نسبة النجاح الـ70%.

وأكد أنه يمكن للطالب الآن معرفة نتيجة الدبلومات الفنية تجاري 2022 بالاسم رقم الجلوس من خلال الدخول على رابط البوابة الإلكترونية للتعليم الفني على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وأن النتيجة ستكون متاحة غدًا في المدارس للطلاب للإطلاع عليها.

وأشارت الوزارة أن نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية بكل تخصصاتها «زراعي، تجاري، صناعي، فندقي» تسلمها مندوبو المديريات التعليمية في كل المحافظات لتسلميها إلى المدارس اليوم وبالتالي تكون متاحة للطلاب في اليوم التالي.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

ويستطيع جميع الطلاب الأن في كافة محافظات مصر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال إجراء هذه الخطوات التالية:

- الدخول أولًا عبر هذا الرابط الذي خصصته الوزارة عبر بوابة التعليم الفني.

- الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

- تحديد القسم الخاص بكل طالب (دبلوم زراعي - دبلوم صناعي - دبلوم تجاري - دبلوم فندقي - تعليم مزدوج.. إلخ).

- إدخال البيانات الخاصة بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته وهي (الاسم - رقم الجلوس).

- النقر على كلمة «استعلام» أو «إظهار النتيجة».

- في النهاية ستظهر درجات الطالب المُستَعلم عن نتيجته.