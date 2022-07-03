لو ابنك في دبلوم فندقي... نتيجة الدبلومات الفنية فندقي 2022

القاهرة - سمر حسين - ماما

الآلاف من طلاب الدبلومات الفنية، يترقبون نتيجة الدبلومات الفنية فندقي 2022، من خلال الاستعلام برقم الجلوس، إذ أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إعلان النتيجة من المقرر أن يكون خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد اعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح ورصد وتجميع نتائج الدبلومات الفنية لما يقرب من 830 ألف طالب وطالبة.

لو ابنك فى دبلوم فندقي... نتيجة الدبلومات الفنية فندقي 2022

ووفقًا لما ذكرته المصادر، فإن نتيجة الدبلومات الفنية فندقي 2022 برقم الجلوس، جاهزة للإعلان عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي ستكون عبر هذا الرابط.

نتيجة الدبلومات الفنية فندقي 2022 جاهزة

وللبحث والحصول على نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2022، اتبع الخطوات التالية:

ادخل على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج.

قم بالضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

في الخطوة الثالثة اختار الشعبة الخاصة بك من الاختيارات التالية «صناعي- زراعي- فندقي- تجاري».

حدد المحافظة التي تقيم بها.

أدخل بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة.

قم بإضافة رقم الجلوس.

في النهاية اضغط على زر استعلام، لتظهر لك نتيجة الدبلومات الفنية فندقي 2022.

الجدير بالذكر أن ما يقرب من 830 ألفًا و753 طالب وطالبة «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج» أدوا امتحانات الدبلومات الفنية 2022، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، وبلغ عدد لجان سير الامتحان 3080 لجنة امتحانية.