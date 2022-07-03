لو ابنك في دبلوم صنايع.. نتيجة الدبلومات الفنية صناعي 2022

القاهرة - سمر حسين - ماما

لو ابنك في دبلوم صنايع.. إليكِ نتيجة الدبلومات الفنية صناعي 2022، إذ أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية صناعي 2022 من خلال رابط سريع يختار من خلاله الطالب الاسم ورقم الجلوس، وكل تخصصات التعليم الفني من «صنايع، تجاري، زراعي، فندقي».

لينك نتيجة الدبلومات الفنية صناعي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

كما أعلن وزير التعليم، نسبة النجاح لهذا العام، إذ وصلت نسبة نجاح نظام الثلاث سنوات إلى نحو 68%، أما نسبة النجاح في نظام الخمس سنوات وصلت إلى أكثر من 85%، وبالنسبة لنسبة النجاح لمدارس التكنولوجية التطبيقية تجاوزت نسبة 70%.

وصرحت الوزارة بأنه يمكن للطالب الآن معرفة نتيجة الدبلومات الفنية صناعي 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال البوابة الإلكترونية للتعليم الفني علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي هذا الرابط.

وأضافت الوزارة أن نتيجة الدبلومات الفنية صناعي 2022 ستكون متاحة في المدارس للطلاب في اليوم التالي من نشرها وإعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني.

كما أشارت إلى أنه سيتسلم مندوبي المديريات التعليمية في كل المحافظات نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنة بجميع التخصصات، يوم الاثنين 4 يوليو، كي تستعد المدارس لتسليمها إلى الطلاب.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية صناعي 2022

وأوضحت الوزارة طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 من خلال عدة خطوات نرصدها لكم في السطور التالية:

ـ الدخول على رابط البوابة المصرية للتعليم الفني.

- يحدد الطالب القسم الذي ينتمي إليه من قائمة الدبلومات الفنية سواء كان فندقيا أم صناعيا أو تجاريا أو زراعيا.

- يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به.

ـ اضغط على زر البحث وانتظر حتى تظهر النتيجة كاملة بتفاصيل المواد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنّ عمليات تصحيح امتحانات الدبلومات كانت جيدة للغاية وبمنتهى الشفافية والإخلاص.