محطة صفاء حجازي تعيد سيرة «المرأة الحديدية».. فمن هي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، محطة صفاء حجازي بمنطقة الزمالك، في إطار تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق للخط الثالث «أ»، وسُميت المحطة بمنطقة الزمالك باسم الراحلة صفاء حجازي، تمجيدًا لأعمالها واحترامًا لدورها الكبير في الإعلام المصري، فمن هي صفاء حجازي؟

من هي صفاء حجازي؟

في ظل دور الدولة في تطور محطات مترو الأنفاق، افتتح رئيس الجمهورية محطة مترو بمنطقة الزمالك تحت مسمى «صفاء حجازي»، مما جعل الجميع يتذكرها ويتساءل من هي هذه السيدة؟ يرصد لكم «هن» معلومات عدة عن أول مصرية يطلق اسمها على محطة مترو.

- تخرجت في كلية التجارة من جامعة المنصورة عام 1984.

ـ إعلامية سابقة كانت بدايتها مع ظهور القناة الفضائية المصرية في عام 1990، حيث بدأت مشوارها بالتلفزيون المصري كقارئة نشرة، ثم سافرت لتغطية أحداث حرب الخليج.

- في عام 1989، أجرت أول حوار مع رئيس الحكومة المصرية آنذاك، عاطف صدقي.

- قدمت برنامج «بيت العرب» على التلفزيون المصري، وأجرت حوارات عدة مع ملوك ورؤساء الدول العربية.

- مُنعت من الظهور بالتلفزيون المصري عام 2007 بسبب وزنها الزائد، ضمن خطة التجديد التي قام بها ماسبيرو.

ـ تعرضت لأزمة صحية في عام 2008، وخسرت خلالها أكثر من 25 كيلو من وزنها.

- وفي عام 2013، شغلت منصب رئيس قطاع الأخبار، خلفا للإعلامي إبراهيم الصياد، وبالتالي أصبحت أول سيدة تشغل هذا المنصب في مصر.

ـ تولت منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، في عام 2016، لتكون أول سيدة تصل لهذا المنصب في مصر.

ـ لقبها العاملون في ماسبيرو بـ«المرأة الحديدية»، بسبب قرارتها الحاسمة والصارمة تجاه العاملين في ماسبيرو.

- كرمها اللواء مهاب مميش، على خلفية جهودها في حفل افتتاح قناة السويس، عام 2015.

ـ وفي عام 2017، رحلت المرأة الحديدية صفاء حجازي، عن عالمنا تاركة بعد صراع طويل مع المرض، وراءها العديد من الإنجازات والأعمال المشرفة.

ـ وفي عام 2020 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح محطة مترو الأنفاق في منطقة الزمالك تحمل اسم الراحلة صفاء حجازي تخليدًا لذكراها.

تشغيل محطات مترو صفاء حجازي

وفي صباح اليوم الأحد لعام 2022، وجه الرئيس السيسي الحكومة المصرية، ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة «أ» لمحطة صفاء حجازي في منطقة الزمالك، وكان الرئيس السيسي قد افتتح محطة عدلي منصورالأساسي وهي أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط.

كما حضر الافتتاح العديد من الوزراء منهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، والكثير من كبار رجال الدولة بجواره.