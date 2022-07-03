طريقة عمل الرقاق الناشف بطريقة سهلة.. هتوفري الكثير في العيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

من المعروف عند غالبية المصريين في عيد الأضحى المبارك، تناول الفتة مع اللحمة وبجوارها الرقاق باللحمة المفرومة، إذ يحب كل أفراد الأسرة الرقاق بسبب مذاقه اللذيذ، كما أنه يمكن تناوله حلوًا أو حاذقا وفقًا لما يريده الفرد، ومع دخول العيد تسعى الأمهات إلى عمل الرقاق في المنزل ليكون آمنًا أكثر على صحة العائلة، وسنعرض لكِ طريقة عمل الرقاق الناشف.

طريقة عمل الرقاق الناشف

يقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل الرقاق الناشف، وفقًا لوصفة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الأيد»، والذي يقدم على قناة «CBC سفرة»، بمقادير سهلة وعلى قد الأيد.

المكونات

ـ 3 أكواب من الدقيق.

ـ رشة ملح.

ـ رشة سكر.

ـ ماء للعجين.

طريقة عمل الرقاق الناشف

أولًا: في بولة كبيرة ضعي الدقيق وعليه السكر والملح وقلبيها جيدًا ثم ضيفي الماء بالتدريج حتى تصبح المكونات عجينًا متماسكًا، ثم قطعيها إلى كرات متساوية وغطيها واتركيها حتى ترتاح لمدة 10 دقائق.

ثانيًا: أخرجي كرات العجين على قليل من الدقيق ثم افرديها بالنشّابة عل شكل دائرة متساوية وسمكها رفيع.

ثالثًا: في طاسة ساخنة على النار، ضعي العجين لمدة لا تزيد على دقيقتين حتى تأخذ اللون الذهبي وقلبيها على الجانب الثاني.

طريقة عمل الرقاق الناشف باللحمة المفرومة

كما عرض الشيف الشربيني، في برنامجه «الشيف» الذي يعرض على قناة «CBC سفرة» طريقة عمل الرقاق الناشف باللحمة المفرومة.

المقادير

ـ 3 أكواب من الدقيق.

ـ رشة ملح.

ـ رشة سكر.

ـ ماء للعجين.

ـ لحمة مفرومة.

ـ بصل.

ـ كرافس.

ـ ثوم.

ـ زبد.

ـ ملح.

ـ فلفل أسود.

ـ أعشاب.

ـ توابل.

ـ كُرّات أبيض.

ـ مكسّرات.

الطريقة أولًا: طريقة عمل الرقاق الناشف:

ضعي في بولة كبيرة الدقيق والملح والسكر والماء وقلبيها جيدًَا حتى تصبح عجينًا وقطعيها لكرات متساوية، ثم اتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق، ثم افرديها على دقيق بالنشّابة وضعيها على طاسة ساخنة حتى تاخذ اللون الذهبي من الجانبين.

ثانيًا: طريقة عمل اللحمة المفرومة:

في حلة على النار ضعي الزبدة وعليها البصل وقلبيها جيدًا ثم ضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها جيدًا حتى تأخذ اللون الغامق، وضيفي الملح والفلفل والأعشاب والتوابل والكرات والكرفس والثوم وقلبيها جيدًا، واتركيها على نار متوسطة حتى تنضج، ثم ضيفي المكسرات.

ثالثًا: بللي الرقاق من كل جانب بالماء حتى يصبح طريًا، ثم في صينية دائرية الحجم، ضعي قليل من الزبدة على الصينية وعليها 3 رقاقات ثم ضعي اللحمة المفرومة وعليها 3 رقاقات وعلى الوجه القليل من الزبدة وضعيها في الفرن لمدة 15 دقيقة ثم اقلبيها على الوجه الآخر ولمدة 10 دقائق ثم ارفعيها من على النار، إذا كان الرقاق ناشفا ضعي القليل من الشوربة بحسب الرغبة، وقطعيه على شكل مربعات وضعيه في طبق التقديم.