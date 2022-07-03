من هو زوج نسرين طافش؟.. مصري حبها أسابيع وبيدربها في أكبر الأماكن «صور»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت، عقب إعلان ارتباطها رسميًا، خلال الساعات القليلة الماضية، من خلال نشرها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، زادت من الحديث عن ماهية زوج نسرين طافش.

وظهرت نسرين طافش، خلال الصورة المنشورة، وهي ترتدي خاتم الخطبة، برفقة يد رجل لم تعلن عن هويته حتى الآن.

وعلقت الفنانة السورية على الصورة: «ما جمعه الله، بارك الله وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين».

وعلى الرغم من حرص الفنانة على عدم الإفصاح عن هوية زوجها، حصلت «الوطن» على أول صورة لنسرين طافش مع زوجها وهو «شريف الشرقاوي»، وهو مدربها في مجال اليوجا والطاقة.

وعلى الفور بات البعض يبحث عن زوج الفنانة نسرين طافش، وهويته، ويرصد «هُن» خلال السطور التالية عدة معلومات عن زوج الفنانة السورية وفقًا لما ذكرته المصادر لـ «الوطن».

من هو زوج نسرين طافش؟

- يُدعى شريف الشرقاوي.

- مصري الجنسية.

- مدرب اليوجا الخاص بها.

- جذب نسرين طافش بشخصيته ومساعدته لها في تجاوز عدد من مشكلاتها الشخصية.

- قصة حب قبل أسابيع عدة كللها الزواج الرسمي بسرعة كبيرة.

- لم يظهر من قبل مع الفنانة نسرين طافش في لقطات مصورة.

- بدأت نسرين طافش مشاركة جلسات اليوجا في واحد من أكبر الأماكن من عدة أشهر دون الإشارة لمدربها أو الظهر معه.

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، كان مشاركتها الموسم الرمضاني السابق، بالمسلسل السوري «جوقة عزيزة»، أمام كلًا من سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود.