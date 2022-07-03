دار الإفتاء توضح حلا سحريا للانتظام في الصلاة.. «استمر في الدعاء وذكر الله»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يعاني الكثير من الأفراد من عدم الانتظام في الصلاة، نتيجة لمشاغل الحياة الكثيرة، لذا يسعون إلى معرفة كيف ينتظمون في الصلاة في مواقيتها؟ والبعد عن التأخر في الصلاة، فالصلاة هي الركن الثاني في الإسلام، لذلك يجب على كل مسلم أن يحافظ عليها؛ لأنّها من العبادات التي لا يجب التهاون فيها على الإطلاق.

دار الإفتاء توضح حل سحري للإنتظام في الصلاة

وورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على «يوتيوب» نصه: « أنا مقصر مع ربنا جدًا والصلاة بتاعتي مش مستمرة.. أعمل إيه عشان ربنا يتوب عليا، واستمر وانتظم في الصلاة؟».

وأجاب أمين لجنة الفتوى الدكتور محمد عبدالسميع، على هذا السؤال بقوله: « ادعي دائمًا بقول الله تعالى ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»، مؤكدًا ضرورة تكرار هذا الدعاء في كل صلاة كما أنه لا بأس تكرار هذا الدعاء أثناء التسبيح.

والأمر الآخر لمساعدتك على الانتظام في الصلاة هو كثرة ذكر الله عز وجل طوال اليوم، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائمًا، والتسبيح والتكبير وكل هذه الأذكار تزيد من إقبال الإنسان على الصلاة والقرب من الله سبحانه وتعالى.

كيفية الانتظام وعدم التقصير في الصلاة

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية، رد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن طريقة الانتظام وعدم التقصير في الصلاة هي أن يستعد الفرد للصلاة فور سماعه للأذان، كما أن تشجيع الأصدقاء على الصلاة هو أهم شيء لذلك، والتشتت في قراءة القرآن في الصلاة لا يبطل الصلاة، لكن على الفرد الاستغفار وإعادة التركيز مرة أخرى.

وهناك طريقة أخرى إذا لم يعلم الفرد مواعيد الصلاة بإجراء جدول بمواعيد الصلاة ومراقبة النفس عند الصلاة، وإذا أتم الفرد الصلوات الخمس يكافئ نفسه على هذا، وبالتدريج سيتعود الإنسان على الصلاة ومواعيدها، فعندما يسمع الأذان يستعد تلقائيا إلى الصلاة.