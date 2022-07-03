لإنجاب أطفال مشوهين.. غادة العبسي تواجه دعوى من زوجها بفسخ الزواج ودفع تعويض

القاهرة - سمر حسين - ماما

سماع العجائب داخل محكمة أسرة صار شيئًا نمطيًا، فتظهر خبايا البيوت ونفوس شركاء الحياة، ومن بين تلك القصص التي أثارت متابعيها هو ما حدث مع الروائية غادة العبسي، التي أعلنت رفع زوجها دعوى قضائية عليها، مطالبًا بفسخ عقد الزواج مدعيّا أنّ السبب هو إنجابها أطفالًا مشوهين.

الروائية غادة العبسي: بنتي المتوفاة معندهاش غير يدافع عنها

عبر صفحة الروائية والمطربة غادة العبسي الشخصية على «فيس بوك»، وجّهت الشكر لأصدقائها الداعمين لمحنتها التي بدأت منذ 6 أشهر، والتي عبّرت عنها بأنها أقصى درجات الإساءة النفسية لها ولأهلها الذين وقع عليهم ضرر لا يوصف، بحسب حديثها الذي استكملته بأنّها قادرة على التعامل معها إلا أنها لا تستطيع غض الطرف عن الإساءة لابنتها المتوفاة «اللي معندهاش غيري تدافع عنها وتجيب حقها».

غادة العبسي: زوجي يطالب بمنع رواية «سدرة» على اسم ابنتي

«سدرة»، اسم ابنة غادة العبسي وهو كذلك اسم روايتها، التي أوضحت عبر صفحتها على «فيس بوك» أنّ زوجها رفع دعوى أخرى يطالب فيها بمنع روايتها سدرة ومصادرة النسخ وبتعويض مالي، لتزيد أن هذا إلى جانب الدعوى الأساسية وهي دعوى فسخ عقد زواج، يطالب فيها الزوج بفسخ عقد الزواج لإدعائه إنجابها أطفال مشوهين وغير أصحاء، لولادتها ابنتها سدرة من الأطفال المصابين بمتلازمة داون وتوفيت بعد 24 يوما من إنجابها.

رواية سدرة صادرة عام 2021

وشاركت غادة العبسي أصدقاءها غلاف رواية سدرة، ومقتطفا من الرواية، التي صدرت عام 2021: «أوراقُها طِيبٌ يغسّل به الموتى، وهي مكان ولادة الجن، وحيث يستريحون في الليل من التطفل البشري، في موسم رحيق السدر هي مرتع النحل، ليصنع -في أقراص وعلى مهلٍ- ألذ أنواع العسل، هي الشجرة البرية التي تقاوم جفاف الصحاري والملوحة، وتتحمل الرعي الجائر، ثمارها النبق اللذيذ، واللي سبق أكل النبق، وهي أم العنّاب بكل إيحاءات الجمال التي يحملها المشروب السحري.. سدرتي..عِنّابي..نبقتي!».