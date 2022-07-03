العقوبة المحتملة لمحامي دعا لجمع تبرعات لإنقاذ قاتل نيرة أشرف.. مفاجأة صادمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، أثارها محامي دعا إلى جمع تبرعات مالية لدفع دية قدرها 5 ملايين جنيه، لأسرة نيرة أشرف، التي نحرها زميلها أمام جامعة المنصورة، تحت مسمى دفع الدية لإنقاذ قاتلها محمد عادل المحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي، للنظر في حكم تنفيذ حكم الإعدام عليه، ما دفع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم عليه، بعدما أراد إنقاذ متهم بالقتل مع سبق الإصرار والترصد.

اقرأ أيضًا: هجوم على محامي وبلوجر يجمعان أموال «دية» قاتل نيرة أشرف.. ورد حاسم من أسرتها

بلاغ للنائب العام ضد محامي دعا إلى جمع تبرعات لدفع دية لأسرة نيرة أشرف

وتقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد المحامي، مؤكدًا أن ما روج له المحامي من أجل إنقاذ قاتل نيرة أشرف لا يصادف صحيح القانون؛ لأن القانون المصري لا يعرف ما يسمى بالدية التي يدفعها القاتل لأهل القتيل، وهذا يعد جريمة نصب مكتملة الأركان بخلاف ما دعا إليه، حيث يمثل تهديدا صارخا لدولة القانون وخوضا في سيرة الناس، وقانون الجنايات لا يوجد به تصالح لأن العقوبة التي يفرضها تمثل حقا عاما يخص المجتمع في ضبط الأمن وحق المواطنين في الشعور به وكذا حق الضحية وأهلها في الحصول على حقها.

وطالب المحامي سمير صبري، إدراج اسم المحامي على قوائم الممنوعين من السفر والتحقيق في هذا البلاغ، وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة، خاصة أن ما دعا له اكتملت فيه أركان جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات.

تعرف على عقوبة محامي دعا لجمع تبرعات لإنقاذ المتهم بقتل نيرة أشرف

ومن جانبه، قال أحمد حجازي، محامي المجني عليها، الطالبة نيرة أشرف، لـ«هُن» إن ما كتبه المحامي على صفحته الرسمية لا يعرضه لعقوبات، في الوقت الحالي، لأنه لم يفتح حسابا بالفعل أو الاستيلاء على أموال: «عاوز تريند وشهرة على حساب بنت ماتت غدر، دية إيه اللي بيقول عليها، إحنا مرافعتنا لـ نيرة أمانة لحد ما القاتل ياخد الجزاء اللي يليق بيه ويتعدم».

اقرأ أيضًا: ماذا لو رفض المفتي إعدام المتهم بقتل نيرة أشرف؟.. محامي الضحية يفجر مفاجأة

محامي دعا لجمع تبرعات لإنقاذ المتهم بقتل نيرة أشرف

وتصدر المحامي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعدما دعا لجمع تبرعات لإنقاذ المتهم بقتل نيرة أشرف، مدونًا: «الدية حق شرعي ورخصة قانونية مش عيب ولا حرام، لكن العيب والحرام أننا نشارك في مقتل محمد عادل حي ونقف نتفرج».

وتابع المحامي في منشوره: «حملة جمع التبرعات لدفع الدية وإنقاذ حياة محمد عادل محتاجة تبرعاتكم محتاجة مساعدة كل راجل حر جدع، حياة محمد مش أرخص من حفلة عزاء نيرة، هنعمل حساب باسم محمد عادل لجمع التبرعات وأنا أول من يبدأ بنفسه أنا متبرع بعشرة آلاف جنيه».