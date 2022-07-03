الامارات | مصري يقتل والد طليقته لأنه تأخر عليه !

شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يقتل والد طليقته لأنه تأخر عليه ! والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية - مصر، من القبض على شخص قتل والد طليقته بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك لتأخره عليه فى موعد رؤية نجله الصغير، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فقد تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسين زيور مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع مهندس بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية،على يد طليق ابنته الذي كان قد ذهب لرؤية نجلة الصغير، حيث تم نقله إلى المستشفى لكنه لم يلبث أن توفي.

وعلى الفور قرر مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة حيث تم ضبط المتهم ،وبمواجهته إعترف بالواقعة، وتم تحرير محضر بها وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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