فوائد ماسك القهوة وطرق تحضيره وعمله.. «وداعا للحبوب وانتفاخات البشرة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

العناية بالبشرة من أكثر الأشياء التي تهتم بها النساء، خاصة في الفترة الحالية بسبب دخول عيد الأضحى المبارك، فمن أهم ما يميز يوم وقفة العيد لجوء الفتيات إلى عمل ماسكات مختلفة للبشرة حتى تصبح نضرة وحيوية، لذا سنعرض لكِ فوائد ماسك القهوة على البشرة.

فوائد ماسك القهوة

عرض خبيرة التجميل، ريهام جهاد، في برنامج «السفيرة عزيزة»، والذي يعرض على قناة «DMC» فوائد ماسك القهوة على البشرة كما نصحت بعدم الإكثار من ماسك القهوة حتى لا يؤدي إلى حدوث أضرار على البشرة، ومن فوائد ماسك القهوة:

ـ يحتوى على فيتامينات ومكونات مضادة للأكسدة، حيث تعاني العديد من الفتيات صاحبات البشرة الدهنية من الأكسدة خاصة في فصل الصيف، لذلك فإن هذا الماسك يعد الحل الأمثل للقضاء على الأكسدة.

ـ يعمل كصن بلوك طبيعي، حيث يساعد على عدم تضرر البشرة بأشعة الشمس.

ـ يعطي البشرة نعومة وحيوية كبيرة لاحتوائه على الفيتامينات.

ـ تعزيز الدورة الدموية في الوجه والتقليل من التعرض إلى انتفاخات البشرة أو تلفها.

ـ يساعد على تقشير البشرة وبالتالي القضاء على الجلد الميت وإعطاء البشرة النضارة والحيوية التي تحتاجها.

ـ يساعد على التقليل من الإصابة بالسيلوليت في الجسم وظهور الترهلات.

ـ التقليل من الإصابة بانتفاخ العينين والهالات السوداء لأن احتواءها على مضادات الاكسدة يساعد على تقليص حجم الأوعية الدموية.

ـ علاج لحب الشباب، لأنها تساعد على محاربة كافة البكتيريا الضارة بالإضافة إلى احتوائها على التقشير الطبيعي.

ـ يحتوي على فيتامين ب 3 الهام للحماية من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

طريقة عمل ماسك القهوة

بينما أوضحت خبيرة التجميل، ريهام جهاد، طرق عديدة لعمل ماسك القهوة للحفاظ على البشرة ومنها:

الطريقة الأولى

ـ كوب من القهوة المعمولة للشرب، نأخذ منها الماء في كوب مختلف ثم ضعي تفل القهوة على الوجه بأصبعك ولا يوضع عليها أي إضافات واتركيه لمدة ثلاث دقائق ثم اغسليه جيدًا بالماء، يمكنك استخدام ماء القهوة على الشعر لأنه يساعد على تطويل الشعر وتغذيته بالفيتامينات الهامة واللمعان الطبيعي والحيوي.

الطريقة الثانية

ـ ماسك القهوة مع العسل، يضع البن المطحون على نصف ملعقة من العسل وقلبيهم جيدًا ثم ضعي الماسك على البشرة للحصول على فوائد ماسك القهوة لمدة لا تزيد على 5 دقائق حتى تشعري بشد في البشرة، ثم افركي الماسك جيدًا لتقشير الجلد الميت واغسليه بالماء الفاتر.

الطريقة الثالثة

ـ ماسك القهوة بالشوفان والعسل، يضع ملعقة كبيرة من البن المطحون على نصف كوب من الشوفان المطحون وملعقة كبيرة من العسل الأبيض واخلطيهم جيدًا وضعيه على البشرة ودلكيه لمدة دقيقتين ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة واغسليه جيدًا بالماء.