تأثير تناول الخضروات والفاكهة على الأطفال.. صحة نفسية وعقلية أفضل

القاهرة - سمر حسين - ماما

أظهرت دراسة علمية حديثة، أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات الطازجة يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا للعقل، خاصة إذا تم منحه لطفل في طور النمو، حيث تُظهر الأبحاث أن تناول الفاكهة والخضروات بشكل كبير يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسين الصحة العقلية خاصة لأطفال المدارس.

وعلاوة على ذلك، تُظهر الأبحاث أيضا أن كل من وجبتي الإفطار والغداء مرتبطتان بالصحة العاطفية للشخص أيا ما كان عمره، وذلك حسب ما ذكر موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

لماذا ترتبط الفواكه والخضروات بالصحة العقلية؟

الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، التي تجلب مجموعة قوية من الفوائد الجسدية للطفل، والتي من بينها تقوية الصحة العقلية للطفل، من خلال تحفيز خلايا المخ وتعزيز قدراتها.

فوائد تناول الأطفال للخضروات والفواكه

- تعزيز الصحة الجيدة والحماية من الأمراض، سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل.

- ضمان نمو وتطور الطفل بشكل صحي.

- تقوية جهاز المناعة لدى الطفل وتساعده في محاربة الأمراض.

- هناك أدلة قوية تثبت أن العناصر الغذائية الموجودة في الفواكه والخضروات يمكن أن تمنع الطفل من التعرض للأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

- كما يمكن أن يساعد المحتوى الغني بالألياف في الوظيفة المناسبة للجهاز الهضمي ويمنع حدوث الإمساك.

كيفية تضمين الفواكه والخضروات لطفلك في الطعام

عليكي فقط تضمين الخضار والفاكهة بطريقتين:

1- وضعها مع معظم الوجبات والوجبات الخفيفة لطفلك.

1- بدلاً من البحث عن وصفات جديدة، حاولي زيادة تنوع أو كمية الخضروات المضافة إلى وصفات طفلك المفضلة مثل صلصات المعكرونة أو الحساء أو البطاطس المقلية.