زوج البطلة بسنت حميدة: بعتبرها بنتي.. وحققت فيها حلمي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال محمد عباس، زوج ومدرب البطلة بسنت حميدة، إن نجاح زوجته بسنت في حصد الميدالية الذهبية في دورة بطولة البحر المتوسط جاء نتاج تعبها وإصرارها في الوصول إلى حلمها هذا، «حطينا خطة واشتغلنا عليها وربنا كرمنا بعد فترة صعبة جدا، وكمان مقدرتش تسافر وتشارك في الألمبياد بسبب الإصابة، وعالجنا الإصابة واشتغلنا عليها والحمد لله ربنا كرمنا».

عباس: بسنت ذهبت إلى الجزائر منذ عام لاستكمال العلاج

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن زوجته نجحت في تحقيق الميدالية الذهبية برقم قياسي جديد في دورة بطولة البحر المتوسط في رياضة العدو، وهي التي لم يتواجد فيها أي شخص من مصر من قبل، «بنوعد الشعب المصري وكل القائمين على الرياضة في مصر حصد المزيد من الميداليات، وبسنت ذهبت إلى الجزائر منذ عام لاستكمال العلاج والاستعداد للبطولة الحالية».

عباس: بعتبر بسنت بنتي

واستطرد: «نأمل أن نحقق بالغد ميدالية ذهبية مرة أخرى، وأنا بعتبر بسنت بنتي مش مجرد زوجة، وكان الوضع بالنسبة لنا صعب الفترة اللي فاتت، وبسنت حققت رقم قوي قبل ألعاب دورة البحر المتوسط، وخدت المركز الثاني في الأولمبياد».

وأوضح أن البطلة بسنت حميدة كانت متفوقة دراسيا، حيث حصلت على درجة 96% في الثانوية العامة، «هي من عيلة رياضية وعانت وهي صغيرة، وكان نفسها توصل لهدف في حياتها، وعملت على مساعدة بسنت في الوصول إلى ما كانت تطمح إليه لأنه كان حلم شخصي ليا لكنه لم يتحقق بسبب إصابتي».