والدة بسنت حميدة: اتفقت مع زوجها على تأخير الإنجاب.. وحارمة نفسها من كل حاجة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعربت ريم الدسوقي، والدة بسنت حميدة، عن سعادتها البالغة بعد فوز ابنتها بالميدالية الذهبية سباق 100 متر عدو في دورة ألعاب البحر المتوسط، إذ ذكرت أن الميدالية التي حققتها بسنت جاءت بعد تعب ومشقة وحرمان، « عاوزة أقول ألف مبروك لبنتي، ومبروك لمصر»، موضحة أن ابنتها متزوجة، والزواج لم يقف حائلًا أمام تحقيق البطولات والوصول إلى أحلامها، إذ ذكرت أن زوج بسنت هو مدربها، وهو دائما يُقدم لها الدعم، «لو لم يكن زوج بسنت مدربها كان من الممكن ان يكون الوضع أصعب».

اتحاد ألعاب القوى يدعم الأبطال

وأضافت «الدسوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن بسنت متزوجة منذ عامين ولم تنجب بعد، لافتة إلى أنهم يتحملون تكلفة اللعبة ولكن اتحاد ألعاب القوى شهد طفرة مؤخرا لم تحدث من قبل، « نحن كأسرة متحملين نفقات بسنت، ولكن اتحاد ألعاب القوى مؤخرًا يدعم الأبطال، في ظل التكلفة العالية لرعاية البطل الأولمبي، ومفيش أي رعاية لبسنت حميدة حتى الآن»، موضحة أن فوز ابنتها بالميدالية الذهبية أتت بعد عناء ومشقة وحرمان من كل شيء.

زوج بسنت مدربها ودائما يُقدم لها الدعم

وتابعت والدة بسنت حميدة، «بسنت محرومة من كل حاجة، من فسح وخروجات وأكل مش صحي، وضرورة النوم بدري، بطلة العالم من جامايكا وعندها بنت وولد، ومفيش أي حاجة تمنع البنت أنها تكون بطلة، وفيه اتفاق بين بسنت حميدة وزوجها على تأخير الإنجاب، رقم بسنت كان 11.3، والرقم العالمي 10.49، معقبة: «يعني كان ناقصلنا 10 ثواني وتكون حققت الرقم العالمي، ولكن تحقيقه فيما بعد مش بعيد عن ربنا».