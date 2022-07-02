خطوبة نسرين طافش.. فسخت الأولى لسبب غريب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، خطبتها بشكل غير مباشر لمتابعيها، وذلك من خلال نشرها صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت نسرين طافش، خلال الصورة المنشورة، وهي ترتدي خاتم الخطبة، رفقة يد رجل لن تعلن عن هويته حتى الآن.

وعلقت الفنانة السورية على الصورة: «ما جمعه الله، بارك الله وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين».

خطوبة نسرين طافش.. التعليقات تنهال من الجمهور

ومع انتشار صورة الخطبة، انهالت التعليقات والمباركات عليها من متابعيها، وجاءت كالتالي: «مبروك، ألف مبروك، بس مين العريس»، و«ألف ألف مبروك حبيبتي، يا حبيبة قلبي ألف مبروك، يا روحي ألف مبروك، مين بقا»، وعلقت الإعلامية دعاء فاروق: «مبروك ربنا يحفظكم من كل شر»، والفنانة دنيا عبدالعزيز:«مبروك يا حبيبة قلبي».

خطوبة نسرين طافش.. فسخ الأولى بسبب الالتقاء الروحي

في مطلع أبريل 2021، أعلنت الفنانة نسرين طافش خلال برنامج «أسرار النجوم»، مع الإعلامية إنجي علي، فسخ خطبتها الأولى، مؤكدة أنها ارتبطت عاطفيا في نهاية عام 2020، ولكنها لم تعلن عن أي خطوة رسمية غير الخطوبة، إلى أن أعلنت فسخ خطبتها من الرجل الذي أحبته لأنه لم يكن هناك التقاء روحي وفكري كما توقعت، موضحة أنها تحلم بالأمومة.

وشاركت الفنانة نسرين طافش في مسلسل جوقة عزيزة، خلال موسم رمضان 2022.

جوقة عزيزة شارك في بطولته: نسرين طافش وسلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

تدور أحداث مسلسل جوقة عزيزة خلال فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، ويتناول شخصية راقصة تدعى عزيزة تجسد شخصيتها نسرين طافش ويقع في غرامها كولونيل فرنسي.