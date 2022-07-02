ماذا لو رفض المفتي إعدام المتهم بقتل نيرة أشرف؟.. محامي الضحية يفجر مفاجأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على أحر من الجمر، تنتظر أسرة الطالبة نيرة أشرف، قرار مفتي الديار بشأن حكم إعدام قاتلها، بعدما نحرها أمام سور جامعة المنصورة على مرأى ومسمع الجميع، انتقامًا لمشاعره التي كانت من طرف واحد، فترك عقله لشيطانه الذي تحكم فيه حتى قرر التخلص من الطالبة غدرًا بدمِ بارد، قبل أن يقع بأيدي العدالة التي حكمت بتحويل أوراقه إلى المفتي بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

اقرأ أيضًا: هجوم على محامي وبلوجر يجمعان أموال «دية» قاتل نيرة أشرف.. ورد حاسم من أسرتها

ماذا لو رفض المفتي إعدام المتهم بقاتل نيرة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي سؤالا بشأن مصير المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بالتوازي مع انتظار أسرتها قرار المفتي، وهو ماذا لو لم يحكم المفتي بإعدام المتهم؟

وفي هذا الصدد، أجاب أحمد حجازي، محامي المجني عليها نيرة أشرف، على هذا السؤال، خلال حديثه لـ «هُن»، مؤكدًا أن الأمر لا يغير شيئا في قرار المحكمة: «المفتي رأيه استشاري، طبقًا لنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، لو قال ميتعدمش والمحكمة شافت أنه يتعدم هيتعدم ده القانون».

وأكد حجازي، أن قرار المحكمة جاء بعدما أجرت تحقيقًا مع المتهم، وفرغت النيابة المكالمات والمحاثات التي أدانت المتهم وأثبتت نيته.

تحويل المتهم لمفتي الديار

وكانت محكمة جنايات المنصورة، أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف إلى مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم، بعدما استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، وذلك بعد استماعها لأقوال المتهم محمد عادل في الجلسة الأولى من المحاكمة، ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.