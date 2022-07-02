طريقة عمل برجر الفراخ.. «زي المطاعم وعلى قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

برجر الفراخ، واحد من الاختيارات المُحببة للكثير، وخاصة فئتي الشباب والأطفال، فهو وجبة غنية ولذيذة، فضلًا عن أنها من الأكلات سريعة التحضير.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار برجر الفراخ في المطاعم والمحلات، يمكن تحضيره بأقل الخطوات وبسعر متوسط عن الشراء جاهز.

طريقة عمل برجر الفراخ

ويقدم «هُن» خلال السطور التالية، لربات المنازل، طريقة عمل برجر الفراخ:

مقادير طريقة عمل برجر الفراخ

صدور فراخ

كابوتشا

بصل أخضر

جزر مبشور

طماطم حلقات

خبز كايزر

بقسماط

بصل مفروم

ثوم مفروم

ملح

فلفل

بقدونس

باربيكيو صوص

بصل حلقات

الصوص

مايونيز

روزماري مجفف

ثوم مفروم

كاتشب

طريقة عمل برجر الفراخ

- قومي بفرم الثوم مع البصل والفلفل.

- ضيفي صدور الفراخ واستمري في الفرم.

- شكلي الخليط إلى أقراص البرجر.

- ضعي البرجر بالفرن أو اقليه على النار في قليل من الزيت حتى ينضج تمامًا.

- ضعي البرجر في عيش الكايزر وضيفي إليه الكابوتشا والفلفل الأخضر والبصل الأخضر والجزر المبشور والكاتشب والمايونيز.

- قدميه مع البطاطس المحمرة والمكرونة.

طريقة عمل برجر الفراخ لفاطمة أبو حاتي

مقادير برجر الفراخ

كيلو وراك وصدور دجاج مفرومة.

نصف كوب بقسماط مطحون.

2 كيس بهارات برجر جاهزة.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

3 ملاعق كبيرة كزبرة جافة.

ملعقتان كبيرتان بصل بودرة.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

ملعقة كبيرة زعتر.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة كبابة صيني.

ملعقة كبيرة زنجبيل بودرة.

ملعقة سكر.

ملعقة كبيرة ورق لورى بودرة.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

عيش برجر كايزر.

بصل شرائح رفيعة.

طماطم شرائح.

كاتشب.

مايونيز.

مستردة.

جبنة شيدر شرائح.

طريقة عمل برجر الفراخ

- قومي بفرم الفراخ وضيفي إليها البقسماط مع الملح والفلفل وبهارات البرجر والبابريكا والسكر، ثم افرميها جيدا.

- قومي بمزج المكونات سابقة حتى تمتزج جيدًا، واستخدمي كيس ساندوتشات مدهون زيت لتشكيل البرجر إلى أقراص، ثم ضعيها في الفريزر.

- قومي بقلي البرجر في الزيت على النار حتى ينضج تمامًا.

- انتظري حتى ينضج، ثم صفيه على ورق المناديل لتصفية الزيت.

- ضعي البرجر في الكيزر، ثم ضيفي معه البصل والمايونيز والكاتشب.

- ضيفي على البرجر شريحة من الجبنة الشيدر.

- ضيفي معه البصل المكرمل على الجبنة، ثم شرائح الطماطم المجهزة مسبقا.