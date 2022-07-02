«هنعيط ونجيب ناس تعيط».. «الستات ما يعرفش يكدبوا» يحذر من الغيرة القاتلة بين الأزواج

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تناول برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، على قناة cbc، من تقديم منى عبدالغني، وإيمان عز الدين، وهبة الأباصيري، الغيرة بين الأزواج، حيث حذرت مقدمات البرنامج من الإفراط فيه.

الغيرة من أسوأ الصفات التي تدمر الحياة

وقالت هبة الأباصيري، إن الغيرة من أسوأ الصفات التي تدمر الحياة الإنسانية بشكل عام، موضحةً: «الغيرة مطلوبة بين الأزواج، لأنها لو مش موجودة هيتضايقوا من بعض، لكن أتحدث عن الغيرة الطبيعية ليست المرضية التي لا تصل إلى الشك وفرض الرقابة على وسائل الاتصال وغيرها من الأمور».

وأضافت: «الغيرة الزائدة عن الحد تدمر العلاقات الزوجية، حيث يشعر الرجل بأن زوجته ليس لديها ثقة في نفسها، والست لما تحس أن زوجها غيران عليها زيادة عن اللزوم زي ما يقولها كلمتي ابن عمك ليه، هتحس إنه قليل عليها».

وتابعت: «الغيرة زي الفلفل والتوابل والملح للعلاقة الزوجية، وزيادتها هيترتب عليها أزمات كبيرة وهنعيط ونجيب ناس تعيط».

متتقليش العيار في الغيرة

ومن ناحيتها، قالت الإعلامية إيمان عز الدين: «لما الست غيرتها تزيد منها شوية وتتقل العيار هتبقى متشافة أنها مش واثقة في نفسها، وقبل ما تبتدي الغيرة المفرطة وتتعاملي معاه على أنه في محضر، هيبقى صعب عليه وهتبقي كأنك في مناخ طارد».

واختتمت: «لو مقصرة في حاجة بلاش تسقطيها عليه بالشكل ده، ممكن تكوني مقصرة معاه ومش واخدة بالك من نفسك، راجعي نفسك قبل ما تبخي في وشه».