المطربة رحاب عمر تكشف عن مواصفات فتى أحلامها: «بسيط وواثق من نفسه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت المطربة رحاب عمر، إنّها لم تكن تهتم بالسوشيال ميديا، لكنها بدأت تتفاعل معها بسبب ظروف جائحة كورونا، موضحةً: «أعدت تقديم الكثير من الأغاني على منصات التواصل الاجتماعي، من بينها بعض أغاني كوكب الشرق أم كلثوم».

بداية مشوار رحاب عمر في عالم الفن

وأضافت عمر، في حوارها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، على قناة cbc، من تقديم منى عبدالغني، وإيمان عز الدين، وهبة الأباصيري، أنها تربت على سماع الإذاعات المصرية مثل إذاعة القرآن الكريم، قائلة: «أمي راحت تحج ورجعت لقتني بعمل مسابقات في المدرسة وبكسب، وودتني كورال أطفال مصر لسليم سحاب».

وتابعت أن الموسيقار الكبير سليم سحاب شخص عظيم، وهي تدين له بالكثير فيما وصلت إليه، حيث قدمها دائما للجمهور على أنها من براعم كورال أطفال مصر، وغنت أغنيات كثيرة لكوكب الشرق مثل هذه ليلتي.

وواصلت: «الأغنية كانت كبيرة عليّ، ومن هنا بدأت الحكاية، وكبرنا ودخلنا لجنة حتى ننضم إلى الفريق الكبير، وانضميت إلى فرقة عبدالحليم نويرة وأعتز بهم كثيرا وعلى رأسهم المايسترو صلاح غباشي».

وأوضحت: «أميل لأم كلثوم، والجميع شجعوني على أن أسلك هذا المسلك وأغني أغنياتها أمام الجمهور».

البساطة مبقتش موجودة

ولفتت إلى أنها عزباء: «أنا أبسط ما يكون، لكن المشكلة إن البساطة مبقتش موجودة وكل حاجة بقت أعقد ما يكون، والشخص اللي هرتبط به لازم يبقى بسيط وواثق من نفسه ووفيّ»، لافتةً إلى أنها تعمل موظفة علاقات عامة في إحدى الشركات، إذ أنها ترى ضرورة الحصول على مصدر للعيش من مهنة غير الغناء؛ لأن النجاح في المجال الفني ليس مضمونا.

واعترفت بأن تسليط الضوء على دار الأوبرا ومطربيها لم يعد مثلما كان من قبل على كل الأصعدة، ومؤخرا تم تسليط الأضواء على بعض الحفلات وليس كلها، مثل مهرجان الموسيقى العربية والمسرح الكبير.