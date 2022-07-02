الامارات | بيان أمني سعودي بالقبض على أشخاص تدافعوا لدخول إحدى الفعاليات بجدة

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بيان أمني سعودي بالقبض على أشخاص تدافعوا لدخول إحدى الفعاليات بجدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبضت شرطة محافظة جدة على 9 سعوديين ومقيم من الجنسية المينمارية لدخولهم إحدى الفعاليات العامة دون الالتزام بإجراءات التنظيم .
وأوضحت الشرطة في بيان لها أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة .
وتابعت: تم تحديد هوية آخرين واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App