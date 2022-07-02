الامارات | بيان أمني سعودي بالقبض على أشخاص تدافعوا لدخول إحدى الفعاليات بجدة

شكرا لقرائتكم خبر عن بيان أمني سعودي بالقبض على أشخاص تدافعوا لدخول إحدى الفعاليات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبضت شرطة محافظة جدة على 9 سعوديين ومقيم من الجنسية المينمارية لدخولهم إحدى الفعاليات العامة دون الالتزام بإجراءات التنظيم .

وأوضحت الشرطة في بيان لها أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة .

وتابعت: تم تحديد هوية آخرين واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.

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