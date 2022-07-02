«آية سويلم» أقوى لاعبة ببطولة أوروبا للقوى البدنية: «عانيت في بداية مشواري لمجرد أني بنت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت آية سويلم الحاصلة على كأس أقوى لاعبة ببطولة أوروبا للقوى البدنية، إن المنافسات قوية للغاية، وكانت أول مرة تشارك في هذه المنافسات، لافتةً إلى أنها حصلت على بطولتي عالم من قبل، وكانت المنافسات الأخيرة بالنسبة لها صعبة للغاية بسبب تزامن مواعيد التمرين مع الامتحانات والمذاكرة.

وأضافت الحاصلة على كأس أقوى لاعبة ببطولة أوروبا للقوى البدنية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «أقوى منافسة لي كانت مجرية، كانت أكبر مني، لكنني تفوقت عليها، وأجلت آخر امتحان لي حتى أتدرب، وأدرس في الصف الدراسي الثاني بالجامعة بكلية الآداب في جامعة قناة السويس».

تدريب يومي يصل لـ3 ساعات

وتابعت الحاصلة على كأس أقوى لاعبة ببطولة أوروبا للقوى البدنية: «أنا أعمل وأتدرب وأدرس، وأقسم يومي ما بين الثلاثة أشياء، ولكن في فترة الامتحانات أتدرب ليوم واحد فقط في الأسبوع، وهذا العام كنت أسافر وأنا عندي امتحانات لأول مرة، لذلك حرصت على التدريب يوميا من ساعتين إلى 3 ساعات».

بدأت اللعبة منذ الرابعة عشر من عمرها

وأشارت الحاصلة على كأس أقوى لاعبة ببطولة أوروبا للقوى البدنية، إلى أنها تستعد لبطولة العالم في نوفمبر بالولايات المتحدة الأمريكية، مشددةً على أنها اختارت القوة البدنية وهي مثل رفع الأثقال، لكنها تختلف بعض الشيء عنها، إذ أنها أصبحت شائعة في أي جيم مصري، لافتةً إلى أن أهلها أول من شجعوها رغم كونها فتاة: «لقيت كلام من البعض مفاده أننا في مجتمع مصري شرقي، وعانيت في بداية مشواري زمان، لكن أي بنت تبدأ هتلاقي الكلام ده».

ولفتت إلى أنها بدأت اللعبة منذ الرابعة عشر من عمرها، ونصحت الفتيات اللاتي يرغبن في ممارستها بالاستمرار في التدريب وتحمل كل الانتقادات من المجتمع، وخاصة أن هذه اللعبة يغلب عليها الطابع الذكوري.