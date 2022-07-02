8 نصائح للعناية ببشرة الأطفال في الصيف.. بينها شرب السوائل

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، تعاني بشرة الإنسان من العديد من المشكلات بسبب أشعة الشمس الضارة خاصة بشرة الأطفال، وذلك لأن بشرة الأطفال تكون حساسة جدًا عن الكبار لأنها في مرحلة التكوين والتطور، لذلك تبحث الأمهات عن حل لهذه المشكلة للحفاظ على بشرة أطفالهن من الجفاف أو الضرر، ويقدم لكِ «هن» نصائح للعناية ببشرة الأطفال في الصيف.

8 نصائح للعناية ببشرة الأطفال في الصيف

وعرض موقع «Only Health» المتخصص في صحة الأطفال، عدة نصائح للعناية ببشرة الأطفال في الصيف التي تبحث عنها كل الأمهات، وهي:

ـ الاستحمام المنتظم؛ يساعد على التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات الجلدية، فمثلما نحن الكبار نفضل الاستحمام كثيرًا في فصل الصيف للشعور بالانتعاش والتقليل من درجة الحرارة المرتفعة، الأطفال مثلنا تمامًا.

ـ الترطيب وحماية البشرة من الجفاف أو الاحمرار.

ـ ضرورة وضع واقي للشمس عند الخروج من المنزل منعًا للإصابة باحمرار الوجه.

ـ ارتداء الملابس القطنية التي تساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم وعدم الشعور بالحرارة المرتفعة.

ـ البُعد عن ارتداء الطفل لملابس كثيفة تؤدي إلى التعرق وبالتالي احمرار الجلد والإصابة بالالتهابات.

ـ ضرورة تناول الطفل للماء باستمرار حتى لا يحدث له جفاف ويحافظ على ترطيب بشرته، حتى لو كان لا يشعر بالعطش كي يحافظ على ترطيب جسمه.

ـ يفضل البقاء في المنزل عند ارتفاع درجة الحرارة الذي يعد الحل الأمثل للأمهات لتجنب إصابة طفلك بالأمراض الجلدية، مع ضرورة عدم تركه بدون مروحة او تكييف حتى لا يشعر بالحر والتعرق.

ـ يفضل ارتداء ملابس تُغطي الجسم كله حتى لا يصاب بحروق الشمس، وتكون ألوانها فاتحة حتى تمتص العرق.

طرق حماية الأطفال من الشمس

وعرضت الدكتورة، هويدا أبو العلا، استشارية طب الأطفال، في حديثها في برنامج «هذا الصباح»، والذي يُعرض على قناة «Extra news» طرق حماية الأطفال من الشمس ومنها:

ـ تجنب التعرض المباشر إلى أشعة الشمس خاصة في الفترة ما بين الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا، لأنها تعد ذورة الشمس وتكون الأشعة قوية جدًا ومتعامدة على الأرض، وذلك لأن الاطفال طبقة جلدهم رقيقًا جدًا ويسهل إصابتهم بالحروق.

ـ شرب كميات كافية جدًا من السوائل والعصائر، خاصة العصائر الحمضية مثل البرتقال والليمون لتعويض نسبة الماء المفقودة في الجسم.

ـ الاهتمام بالرضاعة المستمرة والمنتظمة للأطفال من عمر شهر حتى 6 أشهر.

ـ تناول أكلات خفيفة كالخضار والفاكهة، وتكون باردة وليست ساخنة، مع ضرورة تجنب الأكلات الدسمة والوجبات السريعة.

ـ عند خروج الطفل من البحر أو حمام السباحة، يجب شطف جسده جيدًا بالماء العذب حتى يتخلص الجسم من الكلور والأملاح الموجودة عليه، وبالتالي التقليل من الإصابة بحروق الشمس.