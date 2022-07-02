رجل يلجأ للتطهر بالتراب لهذا السبب.. والإفتاء: «مفيش حاجة اسمها كده»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

في العديد من الأوقات العصيبة، يلجأ بعض الأشخاص إلى التيمم بدلًا من الوضوء بالماء، وذلك للتمكن من أداء فريضة الصلاة، وعلى هذا النحو، توجه أحد الأشخاص بطرح سؤالا على دار الإفتاء المصرية، والذي جاء على النحو التالي: «هل يجوز للشخص التطهر بالتراب، لأنه إذا تطهر بالماء سيصاب بالبرد الشديد؟».

الإفتاء توضح حكم التطهر بالتراب لعلة مرضية

ومن جانبه، أوضح أحد أمناء الفتوى، الجواب عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، قائلا إنه لا يوجد ما يسمى تطهر بالتراب، بل يوجد التيمم، شارحًا طريقته الصحيحة، مستطردا: «التيمم ضربتين، بنضرب ضربتين كده في الأرض أو أي سطح طاهر به غبار على مذهب السادة الشافعية، ومذهب السادة المالكية يجوز في أي شيء استخلص من الأرض».

وتابع أمين الفتوى حديثه: «يعني الرخام ينفع على مذهب السادة المالكية، إن إحنا نضرب عليه ضربة ونمسح بها الوجه، وبضربة تانية نمسح إلى المرفقين، وبهذا نكون قد انتهينا من التيمم».

الإفتاء: يجب التيمم بشرط

ولفت أمين الفتوى، إلى أن هذه هي الطهارة التي تجوز لمن امتنع عليه استخدام الماء لزيادة المرض، أو امتنع عليه استخدام الماء بسبب عذر طبي، أو بسبب وجود جرح في يده أو أي مكان من أماكن قضاء الوضوء، لكنه لا يوجد ما يسمى التطهر بالتراب: «الكلام ده لازم فيه توجيه الطبيب يعني لا يصلح للإنسان أن يفتي نفسه بنفسه، يعني ربما بعض الناس تظن أنها لو اغتسلت بالماء البارد ستصاب بمرض شديد، وهذا لا يؤخذ فيه بظن الإنسان، لكن لابد الطبيب يقول كده، لو الدكتور قالي مناعتك ضعفية، آه هتيمم لوقت كل صلاة».