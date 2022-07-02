زوجة ضحية حادث الريف الأوروبي تكشف تفاصيل عن المتهم: كنا بنعمله احتفال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما تزال مذبحة الريف الأوروبي تثير الرأي العام إذ راح ضحيتها مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ، خاصة مع عقد محكمة جنايات الجيزة الموجودة في الكيلو 10 ونص، صباح اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بارتكابها، مع انتداب محامي للدفاع عنه.

وخلال الجلسة، توجه المستشار محمد عوض الله رئيس المحكمة، بسؤال المتهم عن ارتكابه للواقعة فأقر بأنه من قتل المجني عليهم الخمسة، قائلا «آه قتلتهم».

انهيار أسرة ضحايا مذبحة الريف الأوروبي

ورصدت عدسات «الوطن» ردود فعل أسرة ضحايا «مذبحة الريف الأوروبي»، أثناء تواجدهم عند انتهاء أولى الجلسات المنعقدة للمحاكمة التي انتهت بتأجيله إلى 6 أغسطس، وعبروا عن مشاعر غضبهم الشديدة تجاه المتهم، ورغبتهم في سرعة القصاص العادل منه.

وبقلب مكلوم عبرت زوجة المجني عليه عن مشاعر الغضب المسيطرة عليها منذ حدوث الواقعة الشنيعة، قائلة: «إحنا قلبنا مولع، ما بنامش، عاوزين خمسة قصاد خمسة، قلبي مولع لما بشوف لبس جوزي، مش قادرة من يومها ربنا ينتقم منه».

كما كشفت زوجة المجني عليه وأحد ضحايا «مذبحة الريف الأوروبي»، عن معاملتهم الطيبة للمتهم في السابق، إلا أنه خان العشرة وحسن المعاملة بارتكابه الجريمة التي هزت القلوب: «هو جه علينا، كنا بنحبه، اليوم اللي كان بيجي عندنا فيه كنا بنعمله احتفال، ماكناش بنعمل فيه حاجة وحشة».

تفاصيل مذبحة الريف الأوروبي

يذكر أنه في مايو الماضي، تلقت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا بالعثور على 5 جثامين داخل مزرعة في الريف الأوروبي بالشيخ زايد، وانتقل فريق أمني أشرف عليه اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، لمعاينة مسرح الجريمة وكشف هوية الجناة.

وتبين أن الجثامين لرجل وابنتيه وحفيديه، والذين لاقوا مصرعهم جميعًا على يد صديق الرجل، وذلك بعد رفض زواجه من ابنته المطلقة.