عميدة «صيدلة الأزهر» تفوز بجائزة المرأة الأكثر إنجازا في التعليم بأفريقيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الدكتورة أماني الشريف، عميد صيدلة جامعة الأزهر، تفاصيل حصولها على جائزة «المرأة الأكثر إنجازا» في التعليم بأفريقيا، قائلة إن أهمية هذه الجائزة متعددة، فشعار المجلس الأفريقي للمرأة هذا العام هو تمكين دور المرأة وتعزيزه خلال جائحة كورونا وتأثيراتها المجتمعية والبيئية والاقتصادية، والاهتمام بالتعليم كونه أحد الأركان الرئيسية لدعم التنمية في أفريقيا.

أهمية الجائزة وطريقة اختيار الفائزين

وأضافت «الشريف»، خلال لقاء عبر «زووم»، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن أهمية الجائزة تكمن أيضًا في إلقاء الضوء على المرأة في الوقت الذي ينادي فيه الجميع بتمكين المرأة، وهذا له بعدا كبيرا.

وأشارت إلى أنه لا يتم الترشح للحصول على الجائزة، ولكن مجلس عموم المرأة الأفريقية بالتعاون مع مجلس الأعمال الأفريقي وشبكة المرأة الأكثر إنجازا والاتحاد الأفريقي لتمكين المرأة والاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والمهنيات، يرشحن بعض الأسماء ويحدث تصويتًا داخليًا لهذه المجالس لاختيار المرأة الأكثر إنجازًا في كل مجال.

وأوضحت أن هناك جائزة للمرأة الأكثر إنجازًا للسياسات السابقة، وحصلت عليها الرئيسة السابقة لمالاوي، وهناك جوائز أخرى في مجال المرأة في مجالات التعليم والاقتصاد وريادة الأعمال والسياسات، وتقدم سنويا للمرأة الأكثر إنجازًا.

حصلت على 42 صوتًا من أصل 52

وعن سبب حصولها على الجائزة، قالت إن هناك انتخابات في الاتحاد الأفريقي لاختيار نائب رئيس جامعة عموم أفريقيا، وهي الجامعة التابعة للاتحاد الأفريقي، وعبارة عن 5 جامعات موجودة في الأقاليم الخمسة الأفريفية، وجرى التصويت بها من قبل وزراء الخارجية الـ 51 الذين لهم حق التصويت، وكان يتنافس معها مرشح من كل إقليم وحصلت على 42 صوتًا.

ونوهت أنه في 2019 نجحت في العديد من المفاوضات مع الاتحاد الأفريقي لاستضافة مصر المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الافريقية، وبالفعل جرى استضافته وافتتاحه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.