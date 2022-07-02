طريقة عمل اللازانيا.. «مكونات سهلة وطعم أحلى من المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تُعد اللازانيا من أشهر أكلات المطبخ الإيطالي وذلك بسبب مذاقها الشهي واللذيذ، ويذهب العديد من الأفراد إلى المطاعم الإيطالية فقط لمجرد تناول اللازانيا، لذلك تسعى الأمهات إلى معرفة السر وراء شهرتها، سنقدم لكِ طريقة عمل اللازانيا بمكونات بسيطة وأحلى من المطاعم.

مقادير عمل اللازانيا

يقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل اللازانيا بمكونات بسيطة وأحلى من المطاعم وفقًا لوصفة الشيف علاء الشربيني، مقدم برنامج «أحلى أكلة» والذي يعرض على قناة «CBC سفرة».

المكونات

ـ نصف كيلو لحم مفروم

ـ عجينة لازانيا

ـ بصل مفروم

ـ ثوم مفروم

ـ صلصة طماطم

ـ عصير طماطم

ـ فلفل أخضر رومي

ـ فلفل أحمر رومي

ـ ملح

ـ فلفل أسود

ـ بهارات

ـ حبهان مطحون

ـ جوزة الطيب مفروم

ـ 5 ملاعق من الدقيق

ـ 5 ملاعق من الزبدة

ـ لتر من اللبن

ـ جبنة موتزريلا

ـ كريمة لباني

طريقة عمل اللازانيا

- أولًا طريقة عمل اللحمة المفرومة: في حلة ساخنة على النار ضعي مكعبين من الزبدة وعليها اللحمة المفرومة، وقلبيهما جيدًا ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الكمية مع التقليب المستمر، ثم ضيفي ملعقة من الثوم المفروم والبهارات جوزة الطيب والحبهان وقلبي المكونات جيدًا حتى تأخذ اللون الغامق.

- ضعي البصل المفروم وقلبي جيدًا مع قليل من الملح ثم ضيفي ملعقتين من صلصة الطماطم، واتركي المكونات على نار متوسطة حتى تنضج.

- ثانيًا: طريقة عمل البشاميل لللازانيا: في حلة ساخنة على النار ضعي 5 مكعبات زبدة وعليها 5 ملاعق من الدقيق، ويجب أن يكون معيار الزبدة نفس معيار الدقيق حتى يصبح البشاميل متماسكًا، ثم ضعي اللبن بالتدريج حتى يتفكك الدقيق ويصبح متجانسًا.

- وبعد ذلك، ضعي الكريمة اللباني مع استمرار التقليب ثم اتركي البشاميل حتى ينضج وارفعيه من على النار.

- ثالثًا، طريقة عمل اللازانيا: في صينية بايركس مستطيلة ضعي طبقة من البشاميل وعليها اللازانيا مع ضرورة وضع طبقة واحدة فقط من اللازانيا حتى لا تصبح عجينة، ثم ضيفي اللحم وعليه البشاميل والقليل من الموتزريلا ثم كرري الطبقات حتى تصلي إلى آخر الصينية.

- وفي النهاية ضعي البشاميل أعلى اللازانيا وعليها القليل من الجبنة الموتزريلا، وضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى يحمر الوجه، ثم ارفعيها من على النار وقطعيها مباشرة على شكل مربعات، وقدميها في طبق التقديم مع بطاطس محمرة وبانيه أو كفتة وطبق سلطة.