الامارات | وفاة نمساوية أصيبت بالرعب بعد اقتراب سمكة قرش منها في الغردقة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نمساوية أصيبت بالرعب بعد اقتراب سمكة قرش منها في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت سيدة نمساوية الجنسية متأثرة بإصابتها بالرعب والخوف إثر اقتراب سمكة قرش منها خلال ممارستها السباحة في مياه البحر الأحمر بمصر.

وكشفت مصادر مصرية مسؤولة أن أحد المستشفيات في مدينة الغردقة، استقبل مساء الجمعة نمساوية تدعى اليزابيث سكوير تبلغ من العمر 68 عاما، تقيم في المدينة ومتزوجة من مصري، حيث كانت تنازع الموت، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لها دون استجابة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضافت أن السيدة أصيبت بصدمة ورعب جراء اقتراب سمكة قرش منها خلال سباحتها في مياه الغردقة، مشيرة إلى أنه تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وكشفت أن سمكة القرش المهاجمة من نوع القرش المحيطي ذي الزعنفة البيضاء ويقدر حجمها بمترين تقريبا، ويتسم سلوكها بالعدوانية تجاه البشر.

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