الامارات | ذهبوا إلى عيادة طبيب ولم يظهروا بعدها.. اختفاء أم مصرية وأولادها الأربعة

شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبوا إلى عيادة طبيب ولم يظهروا بعدها.. اختفاء أم مصرية وأولادها الأربعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكثف الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة أسيوط البحث عن ربة منزل وأبنائها الـ4 بعد تغيبهم عن منزلهم منذ يوم الأربعاء.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغ من عبد المحسن . ع . س، مقيم بقرية عرب الشيخ عون الله، بتغيب ابنته شيماء 35 عاما وأبنائها "مها" 15 عاما، و "محمد" 10 سنوات، و"شذى" 8 سنوات، و"مصعب" 4 سنوات.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضباط مباحث القسم وجار كشف ملابسات الواقعة وأسبابها وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

وقال عبد المحسن والد الأم وجدّ الأبناء، إن ابنته شيماء اتجهت من قرية عرب الشيخ عون الله بالقوصية لمدينة أسيوط مع أبنائها لإجراء كشف عند أحد الأطباء بمدينة أسيوط صباح الأربعاء الماضي.

وأضاف أنه في الساعة الواحدة ظهرا تم إغلاق الهواتف المحمولة مع ابنته الشيماء وأحفاده، مشيرا إلى أنه كان معهم ثلاثة هواتف محمولة.

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