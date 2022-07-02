إليسا تشعل الأجواء في الغردقة بحفلها الأخير: «قدمت أحلى أغنية في كورونا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حفل غنائي جديد أشعلت أجواءه الفنانة اللبنانية إليسا، الذي أحيته ليلة أمس، داخل إحدى القرى السياحية في مدينة الغردقة، إذ تصدرت تريند موقع التدوينات القصيرة «تويتر» خلال الساعات القليلة الماضية، متصدرة بهاشتاج «إليسا في الغردقة»، بمجموعة من الدول العربية مع تداول عددا من مقاطع الفيديو لها أثناء الحفل.

تفاصيل إطلالة إليسا في حفل الغردقة

وخلال الحفل ظهرت إليسا مرتدية فستانًا مجسمًا باللون الأسود ببطانة شفافة من أسفل، وكشف عن ساقيها بشكل كامل، واعتمدت على تسريحة الشعر الانسيابي خلف ظهرها، مع وضع لمسات بسيطة من الماكياج.

وتم تداول مقطع فيديو لـ إليسا، أثناء وقوفها على المسرح وممازحتها للحضور خلال استعدادها لأغنيتها «هنغني كمان وكمان»، قائلة: «بشرفكن هاي مش أحلى أغنية نزلت بكورونا؟».

وطرحت الفنانة اللبنانية إليسا أغنية «هنغني كمان وكمان» مع بدء ظهور وانتشار الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد قبل عامين، ولاقت نجاحًا واسعًا عقب طرحها خلال هذه الفترة العصيبة، وحرصت من خلالها على بث الطاقة الإيجابية في نفوس شعوب العالم، وظهرت في الكليب الغنائي الخاص بها وهي داخل منزلها خلال فترة الحظر.

إليسا تفاجئ جمهورها بطرحة زفاف وسط جبال لبنان

وقبل أيام نشرت إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عددا من الصور لها، أثناء ظهورها أمام أحد المعالم الشهيرة وسط جبال لبنان، إذ ارتدت «جامب سوت شورت» منقوشة بعدة ألوان متداخلة، وعلى رأسها طرحة زفاف كبيرة بيضاء اللون.

ومن خلال الصور عبرت الفنانة اللبنانية عن حبها الشديد لبلادها، معبرة عن هذا الحب بإطلالتها التي وصلت من خلالها عدة معاني تتمثل في أن لبنان ما تزال مثل العروس، إذ علقت إليسا على الصور بالإنجليزية، قائلة: «لا شيء يمكن أن يتفوق على جمال لبنان إذا كنت تعلم، فالأفضل لم يأت بعد».