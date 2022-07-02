«فيرا» مصممة أزياء روسية تدخل معركة الحجاب: فرض وأستطيع مواجهة الناكرين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لم يأت إلى مخيلتها يومًا أنها ستغير أسلوب حياتها 180 درجة، إذ كانت الصدفة هي المصير الذي قادها لسلك دربًا مختلفًا، بعد أن وقعت في حب مصر منذ الزيارة الأولى لها، وبعد مرور عدة سنوات قليلة، أصبحت الروسية فيرا زولوتاريفا زوجة لمواطن مصري، إذ تركت خلفها موطنها الأصلي بمدينة «أومسك» بسيبريا، وأفراد أسرتها، لتنتقل للعيش مع حبها الأول الذي انتهى بالزواج.

فيرا الروسية: واجهت صعوبة في البداية بعد زواجي في مصر

عقب استقرار «فيرا» في مصر مع زوجها، بدأت تتأقلم مع العادات والتقاليد داخل البلاد، لكنها واجهت صعوبة في بداية الأمر: «غيرت ديني ولغتي وأكلي ولبسي وعاداتي، وبعدت عن أصدقائي وأهلي، وكان الموضوع صعب عليا في الأول، لكن الحمد لله دلوقتي تأقلمت ومقدرش أسيب مصر، وعيشت أكتر من 17 سنة فيها، وأنجبت ولادي التلاتة صوفيا وأحمد وسليمان، وبقيت حاسة إني مصرية دلوقتي».

ارتداء الحجاب والدفاع عنه

مع التأقلم الكبير للسيدة الروسية التي تعمل في مجال تصميم الأزياء، قررت ارتداء الحجاب وذلك بعد رغبة شديدة منها للأمر، وهو ما كشفت عنه في تصريحات خاصة لـ«هن»: «قررت ارتداء الحجاب من 20 سنة بعد قراري هجرتي لمصر، وبعد زيارتي لها 4 مرات».

وكشفت «فيرا» عن سبب حبها للحجاب، موضحة أنه جاء مكملا لملابسها المحتمشة التي اعتادت ارتداؤها منذ البداية: «سبب حبي له إن Style لبسي يميل للاحتشام، ووجدته بالفطرة مكمل لاحتشامي».

تزيينا لجمالها وزيادة لثقتها في نفسها، وكذلك شعورها باحترام الآخرين لها، مشاعر مختلفة انتابت السيدة الروسية عقب ارتدائها الحجاب، وهو ما دفعها للدفاع عنه مؤخرا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ كشفت عن رأيها الشخصي في بعض التصريحات المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة والتي عارضت ارتداء الحجاب، قائلة: «هو صراع مستمر وسيستمر في مصر وخارجها بين الحق والباطل، بين فطرة الانسان في التستر التي فطرها الله عليه ورغبة الشيطان في تعريته».

الحجاب وتصميمات السيدة الروسية

في وجهة نظرها وكونها تعمل كمصممة للأزياء، ترى فيرا زولوتاريفا أن الحجاب يعد قطعة أساسية في عالم الموضة في عروض الازياء، وباعتبارها أول مصممة أزياء غربية هاجرت إلى مصر، فإنها تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه مجتمعها الجديد على حد وصفها: «وجدت أنني أحمل بداخلي إجابات تساؤلات كثيرة يسألها المجتمع دون أن يجد إجابة بخلفية علمية صحيحة عليها، فشعرت أنه من واجبي الدفاع عن الحجاب ونقل معرفتي عن كل ما يخص الأزياء المحتشمة للمصريين».

كما ترى «فيرا» أن المجتمع المصري يحتاج إلى مزيد من الإبداع والتنوع في تصميمات المحجبات، مستطردة: «يجب أن يكون لمصر مصممين أزياء للمحجبات تظهر تصميماتهم في أسابيع الموضة في باريس، حتى يكون للذوق والتراث المصري وجودا في عالم الفاشون، وسيتسبب ذلك في انتعاش صناعة الملابس المصرية في العالم».